Ansturm am Osterwochenende : Tausendfach in die wilden Narzissen

Tausende Wanderer waren an den Osterfeiertagen im Fuhrts- und Perlenbachtal unterwegs. Foto: Peter Stollenwerk

Nordeifel Das Osterwochenende sorgt für einen touristischen Ansturm in der Nordeifel. Kritisch wurde vielfach die Parkplatzsituation.

„Noch zu wenig Sonne für die Narzissen“, meldete der neu eingerichtete Narzissen-Ticker der Stadt Monschau für den Ostersonntag. Die teilweise in der Tat noch spärliche Blüte der wilden Narzissen in den sonnenabgewandten Hang- und Tallagen konnte indes die Menschen nicht davon abhalten, an den Osterfeiertagen massenweise die Narzissenblüte in den Perlen- und Fuhrtsbachtal bei Monschau aufzusuchen.

Besonders der überaus sonnige Ostersonntag lockte mehrere tausend Wanderer ins Zielgebiet. Der weitläufige Parkplatz Brüchelchen in Höfen-Alzen war komplett ausgelastet, während die Parksituation an der Höfener Mühle teilweise kritisch wurde, weil in diesem Bereich gemessen am Andrang nur wenige Parkplätze zur Verfügung stehen. Vergebens suchten auch viele Gäste an Gut Heistert nahe Kalterherberg einen Platz, um das Auto abzustellen. Hier ist die Anzahl der Stellplätze verringert worden, und der Ausweichplatz am Theißbaum hat noch nicht den nötigen Bekanntheitsgrad.

Die klassische Narzissenroute über eine Strecke von gut zehn Kilometern führt ab Parkplatz Brüchelchen durch das Fuhrts- und Perlenbachtal. Doch man sollte ein wenig Geduld mitbringen, denn auf den ersten gut vier Kilometern vom Sprengbunker im Fuhrtsbachtal bis zum Bereich Jägersief im Perlenbachtal kann man sich zwar an der weitläufigen Tallandschaft erfreuen, aber die Narzissen blühen hier nur sehr vereinzelt, und daran wird auch verstärkter Sonnenschein in den kommenden Tagen nicht mehr viel ändern.

Begehrte Plätze für einen Zwischenstopp sind die hübsch gestalteten Rastplätz im Fuhrts- und Perlenbachtal. Foto: Peter Stollenwerk

Wer mit der Vorstellung von endlos gelben Wiesen losmarschiert, wird enttäuscht. Intensiv kann man die Blüte derzeit an der Bieley auf belgischem Gebiet erleben. Eine Zusatzschleife von rund 2,5 Kilometern führt zu dem bekannten Felsvorsprung, aber den meisten Wanderern bleibt der atemberaubende Blick ins Perlenbachtal verwehrt, denn dieses Wegestück ist nach wie vor ein Insider-Tipp. Das Teilstück wird auf den offiziellen Wandertafeln des Naturparks Nordeifel nicht beworben, und wer trotzdem den Zugang über einen schmalen Wiesenweg dorthin findet, wird nach kurzer Zeit von den großformatigen Tafeln abgeschreckt, die auf alle denkbaren Gefahren des angrenzenden Schießplatzes Elsenborn und die „rote Zone“ im Staatswald Elsenborn hinweisen. Wer nicht ortskundig ist, tritt garantiert den Rückzug an.

Volle Auslastung auf dem Parkplatz Brüchelchen: Vor der Narzissenwanderung braucht das Blech seinen Abstellpllatz. Foto: Peter Stollenwerk

Entlang der Narzissenroute gibt es mehrere attraktive Rastplätze, die gerne genutzt werden. Wenn man hier ein Pause einlegt, sieht man an schönen Tagen die endlos wirkende Prozession der Wanderer vorbeiziehen. Für tausende und abertausende Fotos bieten die Narzissen einen perfekten Hintergrund, und wer sein Erinnerungsbild gerne ein wenig kreativ gestalten möchte, verlässt im Naturschutzgebiet auch schon mal kurz die Wegetrasse.

Doch dann ist meistens die „Narzissenpolizei“ nicht weit. Damit sind nicht die Mitarbeiter der Nationalparkverwaltung gemeint, sondern aufmerksame Bürger, die befürchten, dass die eine oder andere wilde Narzisse am Wegesrand zu Schaden kommen könnte, und deshalb mit strenger Stimme bei Strafandrohung die soziale Kontrolle aufrecht erhalten und mit der Ankündigung der Verbreitung solcher Schandtaten in den sozialen Netzwerken Druck ausüben. Die Erregungskurve steigt dann manchmal steil nach oben. Vor rund 50 Jahren pflückten Frauen und Kinder aus Kalterherberg die Narzissen massenweise, um sie in großen Bünden für ein paar Pfennige an Blumenhändler zu verkaufen. Diese Zeiten sind vorbei, dafür herrscht jetzt das andere Extrem vor.

Nicht überall im Fuhrts- und Perlenbachbal blühen die wilden Narzissen in dieser Dichte. Foto: Peter Stollenwerk

Eine Wanderung durch die Narzissentäler bietet also in jedem Falle reichlich Abwechslung. Dass der Weg im Perlenbachtal vom Unteren Steg bis zum Holländerhäuschen mit einen dicken Lage aus Grobschotter ausgestattet wurde, dürfte den Wanderer wohl kaum erfreuen, zeigt aber andererseits auch, dass die Narzissenblüte aus forstwirtschaftlicher Sicht nur eine Phase darstellt. In der meisten Zeit des Jahres muss die Narzissenroute ihrer Funktion als Holzabfuhrweg dienen.

Nach der Narzissenwanderung zu Gast in Monschau: Diese Kombination ist bewährt und beliebt im Naherholungsgebiet Eifel. Foto: Peter Stollenwerk