Umgestürzte Bäume : Sturmeinsätze für die Feuerwehr am Karnevalssonntag

Einsatz in Höfen: Mit Hilfe der Drehleiter wurde der Baum gekürzt und mit einem Spanngurt gesichert. Ein anderer war vorher bereits auf das Haus gestürzt. Foto: Feuerwehr Monschau/Heiner Sauren

Nordeifel Die Feuerwehr musste am Karnevalssonntag wieder zu mehreren Sturmeinsätzen ausrücken. In Höfen war eine große Buche in den Dachstuhl eines Hauses eingeschlagen, und ein weiterer Baum drohte auch noch auf das Wohngebäude zu stürzen.