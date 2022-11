Faire Geste nach einem langen Laufduell: Vorjahressieger Markus Mey aus Morsbach (rechts) musste sich in diesem Jahr Xavier Schneider vom Triathlon Team Eupen geschlagen geben. Bei freundlichem Herbstwetter waren am vergangenen Wochenende insgesamt 1516 Teilnehmer am See unterwegs. Foto: Marco Rose