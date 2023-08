Straßenbau ausgeschrieben : Die L246 wird jetzt als Umleitung fein herausgeputzt

Monschau/Simmerath Der Landesbetrieb hat es bereits angekündigt. Noch in diesem Herbst soll die L246 saniert werden, damit die Strecke ab Frühjahr als Umleitung während der Sperrung der B258 in Konzen zur Verfügung stehen kann.

In Konzen sollen im nächsten März die Arbeiten an der Kanalisation durch die Stadt und im direkten Anschluss an der Fahrbahn der B258 unter Vollsperrung anlaufen. Die Umleitung wird über die L246 (Karweg) zwischen dem Kreisverkehr am Monschauer Lidl über die Kreuzung „Am Gericht“ und die L106 (Blumgasse) in Konzen zur Trierer Straße (B258) führen. Die Arbeiten sollen in Konzen in Höhe Hatzevennstraße beginnen und bis Ende 2025 abschnittsweise bis zum Kreisverkehr am Lidl vorangetrieben werden.