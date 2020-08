Kostenpflichtiger Inhalt: Auf dem Weg nach Afrika : Störche machen Rast in der Eifel

Am Dienstagmorgen waren einige Störche auf den Wiesen zwischen Simmerath und Konzen unterwegs. Foto: Bernd Lennartz

Nordeifel Die Nordeifel scheint sich zu einem beliebten Zwischenstopp für Störche auf dem Weg nach Afrika zu entwickeln. Am Dienstagmorgen waren einige der Vögel Am Gericht in der Nähe von Simmerath unterwegs. Am Abend zuvor zogen sie schon über Konzen ihre Kreise.