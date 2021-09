Steffen Kopetzky vor dem Roten Haus in Monschau: Der Autor liest am Mittwoch, 22. September, und Freitag, 24. September, ab 19.30 Uhr in der Lammersdorfer Pfarrkirche aus seinem neuen Roman „Monschau". Foto: Lit.Eifel/Agentur ProfiPress