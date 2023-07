Geschwindigkeitkontrollen : Städteregion Aachen rüstet „Starenkästen“ um

Nicht mehr modern, aber immer noch zweckdienlich: Die „Starenkästen“ zur Geschwindigkeitskontrolle weichen in der Städteregion vielerorts Blitzersäulen. (Symbolbild) Foto: dpa/Martin Gerten

Städteregion Innovativere Technik bei den Geschwindigkeitskontrollen: Die alten Systeme werden in der Städteregion mehr und mehr durch moderne Anlagen ersetzt.

Die Städteregion Aachen treibt die Umrüstung der stationären Anlagen zur Geschwindigkeitskontrolle auf moderne Blitzersäulen weiter voran. Jüngstes Beispiel ist die Messanlage an der B266 in Simmerath-Rollesbroich (Kreuzung Dürener Straße). Der „Starenkasten“ in Fahrtrichtung Strauch ist abgebaut und wird Mitte des Monats ersetzt; die vor allem bei Motorradfahrern beliebte „Doppelblitze“ in Richtung Lammersdorf, die Fahrzeuge auch von hinten fotografiert, bleibt.

In den modernen Säulen ist Lasertechnik verbaut. Die „Starenkästen“ hingegen sind mit Kontaktschleifen unter dem Straßenasphalt gekoppelt. Nachteil: Sie müssen immer wieder kalibriert werden.

In der ganzen Städteregion gibt es 48 stationäre Kontrollanlagen. 16 sind mittlerweile auf die modernen „Tower“ umgerüstet worden. Vier weitere sollen in diesem Jahr folgen, im kommenden Jahr dann drei bis vier, teilte Detlef Funken vom Presseamt auf Anfrage unserer Zeitung mit. Aktuell steht die Umrüstung der Kontrollanlage auf der L223 in Würselen zwischen Broichweiden und Birk auf der Agenda.

Zu den stationären und mobilen Messanlagen kommen drei semistationäre, die flexibel positionierbar sind. Jeweils eine wird vor allem im Nordkreis, eine im Südkreis und eine in Eschweiler/Stolberg eingesetzt. Diese sogenannten Blitzer-Anhänger messen wie die modernen Säulen mit Lasertechnik und sind robust gebaut.

Im vergangenen Jahr investierte die Städteregion eigenen Angaben zufolge 649.058 Euro in Neubeschaffungen und Modernisierungen vorhandener Anlagen – 214.180 Euro für stationäre, 250.766 Euro für semistationäre und 184.112 für mobile Geräte. Auf der Einnahmenseite stehen gut 6,35 Millionen Euro durch Verwarn- und Bußgelder bei insgesamt 163.582 Verfahren. Das ist wesentlich mehr als noch im Jahr zuvor, was vor allem an der Anpassung des Bußgeldkatalogs im November 2021 liegt. Für viele Vergehen müssen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer seither das Doppelte zahlen.

Die Städteregion ist für die Geschwindigkeitsüberwachung in den neun Kommunen des Altkreises zuständig. Die Stadt Aachen nimmt die Aufgaben selbstständig wahr. Zusätzlich überwacht auch die Polizei den fließenden Verkehr.

