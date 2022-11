Zusicherung des Bistums : St. Ursula soll erst 2028 schließen

Die Natur-AG an St. Ursula hat Anfang dieser Woche einen Apfelb- und einen Birnbaum auf dem Schulgelände gepflanzt. Die Schule hatte sich beim 1000-Bäume-Projekt der Städteregion beworben und möchte mit der Aktion zur Nachhaltigkeit beitragen. "Wir geben nicht auf. Auch wenn die Schule vielleicht geschlossen wird, so wollen wir trotzdem noch Bäume pflanzen: für das Klima, für einen naturnahen Schulhof, für einen Erntesegen in den kommenden Jahren…", sagt Schulleiterin Dorotheee Spinrath. Foto: Heiner Schepp

Monschau Im Rahmen eines sehr emotionalen Elternabends haben Vertreter des Bistums zugesichert, unter Auflagen den Schulbetrieb an der Mädchenrealschule bis 2028 fortzuführen. So würden die heutigen Fünft- und Sechstklässlerinnen noch ihren Abschluss dort machen können.

Bei der gut besuchten Elternversammlung am Dienstagabend im Mehrzweckraum der Bischöflichen Mädchenrealschule St. Ursula wurde engagiert diskutiert, es wurde hart und teils hitzig nachgefragt. Dr. Thomas Ervens, Leiter der Hauptabteilung Pastoral, Schule und Bildung, und Carsten Gier, Leiter der Abteilung Schule und Bildung beim Bistum Aachen , standen Rede und Antwort. Die Eltern hinterfragten immer wieder die Kommunikationskultur des Schulträgers und insistierten hartnäckig, warum eine frühzeitige Änderung des Konzeptes nicht geplant wurde, um die jetzt beabsichtigte Schulschließung zu verhindern. „Die Eltern waren gut vorbereitet und verwiesen auf das Leitbild der bischöflichen Schulen, die katholische Soziallehre und die Verantwortung für die anvertrauten Menschen sowie die ,Verarmung‘ des Schulangebotes in der Nordeifel“, berichtete Schulleiterin Dorothee Spinrath.

Aktuell besuchen jeweils 40 Mädchen in zwei Klassen die beiden Jahrgänge. „Nun ist es an den Eltern und den Schülerinnen, zu bleiben und auf das gegebene Wort zu vertrauen“, blickte die Schulleiterin nach vorne. Auf ausdrückliche Forderung der Eltern sagten die Vertreter des Schulträgers zu, diesen Kompromiss auch schriftlich vorzulegen.

Gleichwohl war die Freude über das Zugeständnis unter den Eltern eher verhalten. Unbeantwortet blieb die Frage: Was mutet man den Schülerinnen zu, die in dem dann sehr leeren und stillen Gebäude übrig bleiben? Erinnerungen wurden wach an die Atmosphäre in der Elwin-Christoffel-Realschule, als sie in den letzten Zügen lag.