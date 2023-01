Entbindungen in Simmerath : St. Brigida: Höchste Geburtenrate seit 20 Jahren

Nachdem der kleine Felix Müllejans zur großen Freude von Mama Michelle und Papa Ingo aus Strauch am 6. Januar um 8.34 Uhr den Anfang für 2023 gemacht hatte, ging es für die Ärzte, Hebammen und Schwestern in der Folge Schlag auf Schlag. Bis Montagfrüh folgten sechs weitere Geburten an St. Brigida. Foto: Heiner Schepp

Simmerath/Nordeifel Auf der Geburtshilfestation im Krankenhaus Simmerath sind im vergangenen Jahr 378 Kinder zur Welt gekommen – 179 Jungen und 199 Mädchen.

Erst seit dem Jahr 2018 liegt die Geburtenzahl der Eifelklinik St. Brigida in Simmerath wieder dauerhaft über der Marke von 300 Entbindungen: 320, 302, 339 und 314 lauteten die Zahlen am 31. Dezember der Jahr 2018 bis 2021 im großen, immer noch analogen Geburtenbuch der Station 1.

Dass die Zahl für 2022 nach dem Rückgang im Vorjahr wieder ansteigen würde, deutete sich schon zur Jahresmitte an. „Mein optimistisches Ziel zu Jahresbeginn lautete: eine Geburt an jedem Tag, am Ende also 365 Geburten. Dass wir diese hochgesteckte Wunschvorstellung sogar noch übertroffen haben, macht uns hier alle sehr glücklich“, sagt Dr. Andreas Cousin, Leiter der Geburtshilfe und Gynäkologie in Simmerath.

Der Anstieg um 64 Geburten im vergangenen Kalenderjahr, der sich etwas ungleich auf 179 Jungen und 199 Mädchen verteilt, ist aber noch weit mehr als eine erfreuliche Aufwärtsentwicklung. Denn es ist die höchste Geburtenrate an St. Brigida seit 20 Jahren: 2002 hatte die Station 384 Namen in besagtes Geburtenbuch geschrieben. Danach ging es mehr oder weniger konstant abwärts mit den Entbindungszahlen, die von 2007 bis 2015 jedes Jahr unter 300 blieben. In diese Zeit fielen auch die mit Erfolg abgewendeten Schließungspläne für das kleine Eifeler Krankenhaus und auch die erste „Hebammenkrise“, die aber ebenfalls erfolgreich aufgearbeitet werden konnte.

Die bundesweite Aufwärtsentwicklung bei den Geburten kam dann in der zweiten Hälfte scheinbar auch Simmerath zugute, doch spätestens 2022 zeigt nun, dass es das nicht allein sein kann, was immer mehr Babygeschrei im Kreißsaal auslöst. Denn Ende des gerade zurückgelassenen Jahres war in vielen Teilen des Landes schon wieder von einem Geburtenrückgang die Rede, dem St. Brigida sich aber mit Macht entgegenstemmte.

Die Gründe für die positive Entwicklung sind nach Auffassung von Andreas Cousin die gleichen wie in der jüngeren Vergangenheit: „Wir haben unser Einzugsgebiet ohne große Werbung und allein mit guter Mund-zu-Mund-Propaganda weiter ausgedehnt. Und wir leben von unserer familiären Atmosphäre“, sagt der Leiter der Geburtshilfe und konkretisiert: „Wir haben hier im Schnitt eine Geburt am Tag, die großen Häuser fünf, acht oder noch mehr. Da wird doch deutlich, dass wir uns hier anders um die Wöchnerinnen kümmern können, wenn sie klingeln und die Schwester rufen“, so Cousin.

„Während andere Häuser um Hebammen und Pflegepersonal kämpfen, sind bei uns alle Stellen besetzt“, freut sich Chefarzt Dr. Andreas Cousin. Foto: Heiner Schepp

Darüber hinaus ist für Dr. Andreas Cousin die personelle Ausstattung ein Pluspunkt für die Entbindung in Simmerath. „Während andere Häuser um Hebammen und Pflegepersonal kämpfen, sind bei uns alle Stellen besetzt“, freut sich der Chefarzt. Deshalb ist es an St. Brigida bisher auch noch nicht vorgekommen, dass eine Wöchnerin abgewiesen werden musste, so wie das im vergangenen Jahr dem Vernehmen nach beispielsweise in Köln vorgekommen ist.

Damit die positive Entwicklung sich auch in diesem Jahr fortsetzt, möchte man in der Eifelklinik aktiv bleiben und zeigen, was man zu bieten hat. „Bei den Kreißsaalführungen, die während Corona nicht stattfinden konnten, haben wir nachgebessert und bieten diese nun in kompakter Form einmal in der Woche an“, sagt Andreas Cousin. Das Angebot der Geburtsvorbereitungskurse der niedergelassenen Hebammen ergänzen zwei Geburtshelferinnen aus dem Haus, und mittels eines kleinen Videofilms können sich junge Eltern auch via Internet und Social Media ein Bild davon machen, was sie erwartet, wenn sie diesen bedeutenden Schritt mit und in der Eifelklinik gehen.

Die Station 1 der Simmerather Eifelklinik St. Brigida registrierte 2022 die höchste Zahl an Entbindungen seit 20 Jahren. Foto: Heiner Schepp

All das ist beste Werbung für die kleinste Geburtshilfeabteilung in der Region. Und, so hofft der Chefarzt, „es sind hoffentlich auch gute Argumente gegen mögliche Schließungspläne im Rahmen der gerade heiß diskutierten Krankenhausreform“. Dass Simmerath hier zur Disposition stehen könnte, glaubt Dr. Cousin nicht, „denn mit unserer Lage in der Eifel haben wir ein Alleinstellungsmerkmal“, sagt er. Und hofft, dass dabei nicht nur die nackten Zahlen entscheidend sind, auch wenn diese sich in Simmerath gerade nach oben entwickeln.

