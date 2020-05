Verkehrskontrollen in der Eifel : Spitzenreiter war 45 km/h zu schnell unterwegs

Am vergangenen Wochenende kontrollierten die Polizeibehörden Aachen und Düren in Kesternich, Einruhr und Rurberg wieder Motorräder und Pkw (hier ein Archivbild). Auch Polizeipräsident Dirk Weinspach und Simmeraths Bürgermeister Karl-Heinz Hermanns machten sich, wie schon in den vergangenen Jahren, ein Bild von den Kontrollen. Foto: Heiner Schepp