Neuer Feinkostladen : Spanische Genüsse in der Monschauer Altstadt entdecken

Jutta Crumbach und Antonio Morillo bringen spanisches Flair in die Monschauer Altstadt. Foto: Andreas Gabbert

Monschau „La Solera Española“ heißt der neue Laden für spanische Feinkost, der jetzt in Monschau eröffnet hat. Hier gibt es viele mediterrane Köstlichkeiten zu entdecken.

Antonio Morillo schneidet den Ibérico-Schinken in hauchdünne Streifen und drapiert sie auf einer Holzplatte. Dazu platziert er ein paar Scheiben Chorizo und einige Käsestücke, dann ist der kleine Tapasteller auch schon fertig. Probieren ist ausdrücklich erwünscht. „Das gehört hier dazu“, sagt seine Partnerin Jutta Crumbach und lädt zur Verkostung der Appetithäppchen ein.

„La Solera Española“ heißt der neue Laden für spanische Feinkost, den die beiden vor wenigen Tagen an der Laufenstraße in der Monschauer Altstadt eröffnet haben. Wer ihn betritt, wird von warmen Farben empfangen. Auf einem Stehtisch und einem großen Weinfass stehen frische Blumen. Im Hintergrund ertönen mediterrane Klänge, und ein großer Stierkopf scheint von hoch oben das Geschehen zu beobachten.

In den Regalen stehen Sangria, konservierter Fisch und Meeresfrüchte, Oliven, verschiedene Öle, Gewürze, Trockenfrüchte, Honig, Suppen und handgemachte Soßen und Marmeladen. „Unsere Produkte beziehen wir alle direkt aus Spanien von den Fabrikanten“, erklärt Jutta Crumbach. In der kleinen Küche nebenan portioniert Antonio Morillo derweil verschiedene Käsesorten, Fisch, Fleisch und Wurstwaren, die dann vakuumiert in der Kühltheke des Geschäfts präsentiert werden.

Die angebotenen Produkte kennt Antonio Morillo alle aus seinem Heimatland. Der gelernte Koch wuchs in Spanien auf und lebte in Sevilla, bevor er in Monschau Urlaub machte, sich in die Stadt verliebte und nicht mehr weg wollte. Hier arbeitete er einige Zeit lang als Koch und lernte in einer Gaststätte Jutta Crumbach kennen, die nach einem sechsjährigen Aufenthalt in Almeria und auf Mallorca wieder in ihre Heimat nach Mützenich zurückgekehrt war.

Eigentlich wollten der Koch und die gelernte Bürokauffrau, die zuletzt im Einzelhandel tätig war, nicht nur zusammenleben, sondern auch gemeinsam ein Restaurant eröffnen. „Leider haben wir dafür keine passende Immobilie gefunden. Also sind wir auf die Idee gekommen, spanische Feinkost anzubieten“, erzählt Jutta Crumbach.

Der neue Feinkostladen ist an der Laufenstraße zu finden. Foto: Andreas Gabbert

Aber auch die Suche nach einem geeigneten Ladenlokal dauerte länger als zunächst gedacht. Mit der Hilfe einer befreundeten Maklerin wurden sie aber schließlich in der Monschauer Altstadt fündig. Hier wollen sie mit ihrem Angebot Akzente setzen und bauen auf eine Kombination von künftigen Stammkunden und Touristen. Dementsprechend orientieren sich auch die Öffnungszeiten mittwochs bis montags jeweils von 10.30 bis 18 Uhr am touristischen Puls der Stadt. Dienstags ist Ruhetag.

Neugierig auf das Angebot sind die vorbeiflanierenden Passanten allemal. So mancher hält an, um einen Blick in das Geschäft zu werfen, und wer dann dort etwas probiert hat, bleibt auch gerne etwas länger oder kommt noch einmal wieder.

Während Jutta Crumbach noch von den Erfahrungen der ersten Öffnungstage erzählt, geht auch schon die Tür auf und die nächste Kundin steht im Laden. „Da bin ich wieder. Den Einkauf vom letzten Mal habe ich schon an den Nachbar verschenkt“, erzählt sie und fragt nach weiteren Empfehlungen. Schließlich entscheidet sie sich für eine mit T-Bone-Steak und Traubensoße gefüllte Paprikaschote. „Es soll ja etwas Besonderes sein“, meint sie. Auch für sie gibt es etwas zum Probieren. Das weckt die Lust auf mehr. „Demnächst komme ich nochmal mit meinem Mann vorbei“, sagt sie.

Foto: Andreas Gabbert

Bald darauf betritt ein Bewohner der Altstadt das Geschäft und lässt sich von Jutta Crumbach an der Kühltheke beraten. Sobrasada lautet ihre Empfehlung für den Herrn. „Das ist so etwas wie eine Streichwurst mit Paprika“, erklärt sie ihm. Das klingt offenbar verlockend, denn nun muss nur noch die Frage geklärt werden, ob die Wurst auf der Insel Mallorca oder auf dem Festland produziert sein soll. Dazu darf es auch noch etwas Käse sein. „Zeig mir das mal! Und was ist das für ein Käse?“, sagt der Mann und deutet auf ein besonders schmackhaft aussehendes Stück.

Und welche Produkte haben Jutta Crumbach und Antonio Morillo selbst am liebsten? Die Antwort auf diese Frage fällt nicht schwer. In Essig und Öl eingelegte Sardellen mit Knoblauch sind ihr klarer Favorit. „Todo!“, sagt er. „Alles!“ Doch wenn er sich für eines entscheiden müsste, würde er den Ibérico-Schinken wählen.