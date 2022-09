Herzstillstand überlebt : Sonderschicht für rettende Engel in Monschau

Gut ein Jahr nach der vorbildhaften Helferaktion in Monschau fanden sich die Beteiligten nun noch einmal zusammen (von links): Jürgen Heinze, Altstadt-Feuerwehrchef Alex Bongard, der am 16. August 2021 zufällig mit dem Einsatzleitfahrzeug vorbeigekommen war, Nathalie Röhl, Albert Prümmer, Jessica Thomé, Birgit Förster und Simon Schröder von der Städteregion Aachen. Michael Brys hatte um Verständnis gebeten, noch nicht zum Ort des Geschehens zurückkehren zu können. Foto: Heiner Schepp

Monschau Weil beherzte Ersthelfer und professionelle Rettungskräfte am 16. August 2021 instinktiv handelten, hat Michael Brys aus Belgien einen dreimaligen Herzstillstand überlebt.

Er ist nicht wirklich ein schöner Spätsommertag, dieser 16. August 2021. Das eher trübe und kühle Wetter an diesem Montag dämpft auch bei Albert Prümmer die Vorfreude auf den Feierabend, als er vom Dienst bei der Aachener Berufsfeuerwehr auf dem Heimweg ist. Der 52-Jährige passiert die Aubrücke in Monschau und fährt die Straße bergan, als er in der scharfen Rechtskurve, wo die Austraße zur Schleidener Straße wird, mehrere Personen links am Straßenrand sieht. „Ich beobachtete, wie zwei Frauen sich über eine Person beugten, die am Boden lag“, erinnert sich Prümmer. Der Feuerwehrmann stellt seinen Wagen notdürftig ab, eilt zu den beiden Frauen und staunt nicht schlecht, denn die jüngere der beiden praktiziert abwechselnd Mund-zu-Mund-Beatmung und Herzmassage bei dem Mann, der da am Boden liegt. Die junge Frau, die sich da gerade als Ersthelferin bewährt, ist die 22-jährige Jessica Thomé aus dem belgischen Dörfchen Meyerode bei Amel, nicht weit von der deutsch-belgischen Grenze entfernt. Unterstützt wird die junge Frau von ihrer Mutter Nathalie Röhl (52), die den Kopf des Mannes in Nackenlage hält.

Der 60-jährige Michael Brys aus Waregem (Provinz Westflandern/Belgien) war wenige Minuten zuvor, bei einem Spaziergang nach dem Mittagessen mit seiner Frau Astrid, oberhalb des Parkstreifens an der Austraße plötzlich in sich zusammengesackt und war regungslos am Boden liegengeblieben. Als Erste hatten dann der Fahrer eines Sprinters mit Euskirchener Kennzeichen (dessen Identität leider nicht bekannt ist und der sich vielleicht infolge dieses Berichts meldet) und Jürgen Heinze (56) aus Höfen den Notfall erkannt, ihr Fahrzeug angehalten und wertvolle Erste Hilfe geleistet. Mit Birgit Förster (58) aus Höfen hatte dann eine weitere Zeugin den Unfallort erreicht, ihre Hilfe angeboten und um 14.21 Uhr den Notruf abgesetzt, weil – ungewöhnlich in der heutigen Zeit – kein anderer Zeuge oder Ersthelfer ein Smartphone griffbereit hatte. Während der unbekannte Ersthelfer unermüdlich die Herzmassage bei Michael Brys versucht hatte, waren auch die beiden Frauen aus Amel hinzugekommen und hatten den erschöpften Ersthelfer abgelöst.

Jessica Thomé erinnert sich an das, was sie bei ihrer Berufsausbildung zur Krankenpflegerin vor noch gar nicht allzu langer Zeit gelernt hatte: „Zweimal beatmen, 30 Mal Druckmassage, fünf bis sechs Zentimeter tief“, beschreibt die junge Frau das, was in der Fachsprache kardiopulmonale Reanimation heißt. „Es war schon bemerkenswert, das so zu sehen, denn seit Corona wird die alte Methode der Mund-zu-Mund-Beatmung aus Hygienegründen nicht mehr praktiziert und auch bei Erste-Hilfe-Kursen nicht mehr gelehrt“, weiß Albert Prümmer. Doch der Erfolg gibt der Ersthelferin aus Belgien recht: Michael Brys hat plötzlich wieder fühlbaren Puls.

Albert Prümmer hat sich einen kurzen Überblick über das Geschehene und über den Patienten verschafft und löst seinerseits die belgischen Frauen bei der Druckmassage ab, da diese körperlich höchst anstrengend ist. Etwa zwei Minuten später trifft der mit einem Fahrer und einer Rettungsassistentin besetzte Rettungswagen aus Simmerath ein. Die sogenannte Transportführerin des Einsatzfahrzeugs (die aus persönlichen Gründen nicht namentlich genannt werden möchte) und auch der kurz angeleitete Ersthelfer Jürgen Heinze unterstützen Albert Prümmer dabei, die Beatmung mit Maske und Beutel und auch die Druckmassage fortzusetzen.

Doch dann folgen zwei Hiobsbotschaften: Der alarmierte Rettungshubschrauber Euro I aus Merzbrück, der den Notarzt nach Monschau und den Patienten gegebenenfalls später in eine Fachklinik transportieren soll, muss über Roetgen wieder umkehren, da die Sicht an diesem trüben Spätsommertag zu schlecht ist. Und das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) aus Simmerath befindet sich aktuell am Stolberger Krankenhaus, die Anfahrt nach Monschau ist zu weit.

Michael Brys und seine Frau Astrid ein Jahr nach den dramatischen Ereignissen in Monschau. Fortan möchte der inzwischen 61-Jährige aus dem belgischen Waregem seinen Geburtstag auch am 16. August feiern. Foto: Privat

Da auch das NEF aus Schleiden offenbar nicht verfügbar ist, treffen Albert Prümmer und die Transportführerin eine Entscheidung: Michael Brys wird unter permanenter Druckmassage und Beatmung in den RTW geladen und dort von der Besatzung weiter versorgt, während Albert Prümmer sich ans Steuer setzt. „Da war ich in diesem Moment eine wertvollere Hilfe als hinten im Wagen, wo ich die Gerätschaften nicht zu bedienen wusste“, erzählt der Höfener. Schließlich ist er als Einsatzleiter bei der Berufsfeuerwehr Aachen und bei der Feuerwehr Monschau bestens mit Einsatzfahrten vertraut. Allerdings muss er an diesem Nachmittag neben dem Fahren auch beruhigend auf Michael Brys Frau Astrid einwirken, um die sich zunächst Birgit Förster liebevoll gekümmert hatte, und die nun voller Angst um ihren Mann auf dem Beifahrersitz Platz nimmt.

Der RTW fährt zügig die Eschbachstraße hoch, doch als das Fahrzeug in Höhe Menzerath ist, erreicht Prümmer die Nachricht aus dem Behandlungsraum: erneuter Herzstillstand des Patienten, der nun mit dem Defibrillator an Bord reanimiert werden muss. Albert Prümmer informiert über Funk die Leitstelle über den Zustand des Patienten und diese informiert umgehend das Krankenhaus Simmerath. Als der RTW die Notaufnahme erreicht, stehen mehrere Ärzte und weiteres Personal dort schon bereit und erwarten den Patienten, dessen Herz wieder zu schlagen begonnen hat. „Das hat mich beeindruckt, wie schnell man im Krankenhaus auf unsere Notlage reagiert hat“, lobt Albert Prümmer.

Doch die Lage bleibt kritisch: Michael Brys wird sofort auf die Intensivstation gebracht und dort bleibt sein Herz zum dritten Mal stehen. Albert Prümmer, der mit Astrid Brys im Wartebereich der Intensivstation Platz genommen hat, muss die Frau aus Waregem erneut beruhigen. „Ihr war voll und ganz bewusst, dass es hier um Leben und Tod ihres Mannes ging“, erinnert sich Prümmer.

Doch die Ärzte haben erneut Erfolg mit dem Defibrillator und entscheiden, den Patienten trotz seines lebensbedrohlichen Zustands sowie in Begleitung erfahrener Helfer und auch seiner Frau ins Klinikum nach Aachen zu verlegen. Bevor der Rettungstransport startet, wird Michael Brys’ Tochter in Osnabrück über die Ereignisse informiert, die sich daraufhin sofort von Niedersachen aus auf den Weg nach Aachen macht.

Die folgende Zeit beschreibt Albert Prümmer in einer Art Gedächtnisprotokoll, das er mit einigem zeitlichem Abstand verfasste, später so: „Nach gut zwei Wochen in der Uniklinik wurde der Patient nach Gent in die dortige Klinik verlegt. Hier hatte er einen langen Weg vor sich, den er aber bestens im Kreis seiner Familie gemeistert hat.“

Kurz vor Weihnachten erreicht den Höfener dann eine Postkarte aus Belgien – von Michael Brys. Er schreibt: „Mein lieber Lebensretter, ich hatte bisher nicht die Gelegenheit, mich persönlich für Ihre lebensrettende Intervention im August zu bedanken. Ich habe Sie da leider auch nicht persönlich kennengelernt. Die Ärzte hatten uns zwar vor einem guten Jahr noch zugesichert, das Risiko auf ernsthafte Probleme sei wirklich als sehr klein einzustufen, aber das Schicksal hat es wohl anders vorgehabt. Da kann ich mich nur glücklich schätzen, dass das Schicksal an dem Tag und auch an der Stelle auch gleich rettende Engel vorgesehen hatte!

Inzwischen wurde mir ein Defibrillator eingepflanzt und es geht mir relativ gut, jeden Tag ein bisschen besser. Und wenn wir abends auf der Couch sitzen, denken wir noch sehr oft an Sie, besonders wenn in der Ferne eine Krankenwagensirene nicht zu überhören ist.

Nochmals vielen Dank und bei dieser Gelegenheit Ihnen und Ihren Lieben alles Gute für 2022! Ihr Michael Brys, Waregem.“

Albert Prümmer wollte die Dankbarkeit des Geretteten aber nicht auf sich allein bezogen sehen. „Nach dem Einsatz wurde mir bewusst, dass ich keine Daten von den Ersthelferinnen aus Belgien hatte. Ich wollte ihnen aber auch danken und eventuell beim Verarbeiten des Geschehenen helfen“, so der 52-Jährige. Und so machte er sich, in Abstimmung mit der Leitstelle und dem Rettungsdienst der Städteregion Aachen, per Social Media auf die Suche nach den Ersthelferinnen. Über die Monschauerin Marion Schwenzer, die die beiden Krankenpflegerinnen in der Facebook-Schilderung sofort wiedererkannte, wurde der Kontakt hergestellt und ein Treffen am Ort des Geschehens ein Jahr danach vereinbart.

„Wir möchten die Ereignisse von damals öffentlich machen, weil sie ein gutes Beispiel dafür sind, dass wirklich jeder in einem Notfall helfen kann, auf welche Art und Weise auch immer. Menschen schützen und retten Menschen“, sagt Albert Prümmer.

Simon Schröder vom Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz bei der Städteregion Aachen weist in diesem Zusammenhang auf die Aktion „Lebensretter*in gesucht“ der Region Aachen hin: „Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand zählt jede Sekunde! Mehr als 60.000 Menschen erleiden in Deutschland jährlich einen Herz-Kreislauf-Stillstand außerhalb eines Krankenhauses. In Reanimationsmaßnahmen geschulte Ersthelferinnen und -helfer, die im Notfall parallel zum Rettungsdienst über die Region-Aachen-Rettet-App alarmiert werden, können Leben retten“, sagt Schröder, der für die engagierten Ersthelfer zum Jahrestag ein kleines Dankeschön mit nach Monschau gebracht hatte.