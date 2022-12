Aseag : So fahren die Busse an den bevorstehenden Feiertagen

An Heiligabend wird es bei der Aseag ab 18.30 Uhr still. Foto: Paul Heesel

Aachen/Städteregion An Weihnachten und dem Jahreswechsel ist die Aseag nach einem besonderen Fahrplan unterwegs. Eine Übersicht.

An den Feiertagen müssen sich die Kunden der Aseag auf einige Besonderheiten beim Fahrplan einstellen: Heiligabend gilt bis 17 Uhr der Samstagsfahrplan. Danach wird es auch bei der Aseag zunehmend stiller. Ab 18.30 Uhr ruht der Busverkehr weitgehend. In Aachen fahren abends zwischen Elisenbrunnen und Brand noch Busse als Linie E. Sie starten um 19.28 Uhr, 20.28 Uhr und 21.28 Uhr am Elisenbrunnen und um 19.59 Uhr, 20.59 Uhr und 21.59 Uhr an der Haltestelle Brand. In der Nacht zum ersten Weihnachtstag bleiben die Nachtbusse im Depot. Das Aseag-Sammelauto ASA fährt.

Am ersten Weihnachtstag drehen die Busse ab neun Uhr wieder ihre Runden nach dem Sonntagsfahrplan. Auch die Nachtbusse und das Sammelauto ASA sind unterwegs. Am zweiten Weihnachtstag gilt der Sonntagsfahrplan ohne Einschränkungen.

An Silvester fährt die Aseag nach dem Samstagsfahrplan. Auf der Linie 44 entfällt ab 20 Uhr der niederländische Streckenabschnitt. Die Nachtbusse fahren, das ASA nicht. Am Neujahrstag starten die ersten Busse ab neun Uhr. Danach gilt der Sonntagsfahrplan.

Netliner-Fahrplan

Der Netliner Laurensberg/Richterich fährt Heiligabend wie samstags, aber nur von 8 bis 10 Uhr; am ersten und zweiten Weihnachtstag sowie Neujahr wie sonntags. An Silvester fährt der Netliner Laurensberg/Richterich wie samstags, jedoch nur bis 22 Uhr. Der Netliner Aachen-Süd fährt Heiligabend wie samstags, jedoch nur bis 18 Uhr. Am ersten Weihnachtstag und Neujahr wie sonntags, jedoch erst ab 9 Uhr; am zweiten Weihnachtstag wie sonntags und Silvester wie samstags.

Der Netliner Roetgen fährt Heiligabend und Silvester wie samstags, am ersten und zweiten Weihnachtstag sowie Neujahr wie sonntags. Der Netliner Monschau ist Heiligabend, an den Weihnachtsfeiertagen, Silvester und Neujahr nicht im Einsatz, da er ohnehin an Samstagen, Sonn- und Feiertagen nicht fährt. Das Gleiche gilt für den Netliner in Simmerath.

Das Aseag-Kundencenter ist am 24. Dezember geschlossen. Am 31. Dezember ist von 8.30 bis 12.00 Uhr geöffnet. Den Feiertagsfahrplan und weitere Infos unter aseag.de.

(red)