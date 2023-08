Der singende Hirte und seine Krippe : Reiner Jakobs blickt wehmütig zurück

Auch in seinem Garten muss Reiner Jakobs die Arbeit nun oft anderen überlassen. Foto: Andreas Gabbert

Höfen Weil ihn gesundheitliche Gründe zwingen, kann Reiner Jakobs seine große Landschaftskrippe nicht mehr aufbauen. Wehmütig blickt er zurück, aber auch positiv nach vorne. Für krebskranke Kinder will er weiter Spenden sammeln.

Reiner Jakobs sitzt im Garten seines Hauses an der Triftstraße in Höfen, blickt auf die Sonnenblumen und lässt die Gedanken kreisen – wie so oft in den vergangenen Monaten. Auch wenn er das lieber vermeiden würde, kommen sie wie auf einem Karussell immer wieder zum selben Punkt zurück. Schließlich drehte sich bei ihm in den vergangenen Jahrzehnten alles rund um die riesige Landschaftskrippe, die er in der Weihnachtszeit in der örtlichen Pfarrkirche aufbaute, um dort als singender Hirte für die Besucher zu musizieren und Spenden zu sammeln. Hinter seinem Engagement für krebskranke Kinder musste alles zurückstehen. Dafür war er das ganze Jahr im Einsatz, nicht nur zur Weihnachtszeit.

Zumindest mit der Krippe soll jetzt Schluss sein. Das hat der Arzt ihm schon vor Monaten gesagt. Doch Reiner Jakobs hat lange mit sich gerungen, bis er selbst eine endgültige Entscheidung getroffen hat. Es fällt ihm schwer, das zu verkraften. „Es ist nicht einfach, nach so langer Zeit einen Schlussstrich zu ziehen“, sagt der 81-Jährige mit zitternder Stimme und den Tränen nah. Normalerweise wäre er jetzt wieder im Wald unterwegs, um Moos, alte Baumstämme und Sträucher zu suchen, die er als Dekoration verwenden kann. Statt der Vorbereitungen für den Aufbau der Krippe stehen aber nun regelmäßige Arztbesuche auf dem Programm. „In dem Alter ist das so“, meint Jakobs.

Die große Landschaftskrippe in der Höfener Pfarrkirche war immer eine Herzensangelegenheit für ihn, für die er nicht nur ungezählte Stunden opferte, sondern auch Jahr für Jahr auf das Weihnachtsfest mit der Familie verzichtete. Seit Anfang Dezember wohnte er quasi in der Krippe, zu Hause fiel er oft gleich müde und erschöpft ins Bett.

Schon die zurückliegende Weihnachtszeit war für ihn ziemlich anstrengend. An 64 Tagen hatte er wieder mehr als 500 Stunden in der riesigen Landschaftskrippe verbracht, für die Besucher musiziert, Spenden gesammelt und am Ende die Rekordsumme von 117.250 Euro an den Förderverein „Hilfe für krebskranke Kinder“ Aachen übergeben, der die onkologische Station am Uniklinikum unterstützt. Da war er aber noch zuversichtlich, sein ehrenamtliches Engagement ein paar weitere Jahre fortsetzen zu können, bis er 85 ist.

Jetzt steht die Gitarre in seinem Proberaum im Keller in einer Ecke, daneben liegen die Mundharmonika, die Panflöte und das Hirtenkostüm. Seit Monaten hat er die Instrumente kaum noch angerührt. Die Finger sind etwas steif geworden, und die Stimme ist eingerostet. „Man muss auch die Töne treffen, sonst hat es keinen Zweck“, sagt der Hirte, der momentan noch nicht wieder singen mag. „Zurzeit ist es erstmal wichtig, dass er etwas Abstand gewinnt“, erklärt seine Frau Irmgard, die im Hintergrund die Fäden zieht und sich um alles Organisatorische kümmert.

Die große Landschaftskrippe in der Höfener Pfarrkirche war immer eine Herzensangelegenheit für den singenden Hirten Reiner Jakobs. Foto: Andreas Gabbert

Die anderen Kellerräume, in denen die selbstgebastelten Schafe, Hunderte präparierte Tiere aus Wald und Feld, Maria und Josef sowie das Jesuskind außerhalb der Weihnachtszeit zu Hause waren, sind weitgehend leer. Die Bauteile der Krippe, das Dekorationsmaterial sowie die meisten Figuren und Tiere lagern jetzt in der Pfarrkirche. Mit der Hilfe seiner Kinder und Enkelkinder hat Reiner Jakobs sie dorthin geschafft. Nur die Sachen, die nicht mehr zu gebrauchen oder reparaturbedürftig sind, lagern noch in den Räumen des singenden Hirten.

Info Eine weitere Ehrung für den singenden Hirten? Für sein ehrenamtliches Engagement wurde Reiner Jakobs vielfach ausgezeichnet. Unter anderem durfte er sich ins Goldene Buch der Stadt Monschau eintragen. Er erhielt die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, den „Stifterpreis für ehrenamtliches Engagement“ und das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Außerdem wurde er vom damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck zum Neujahrsempfang eingeladen und bekam von Papst Franziskus I. den „Apostolischen Segen“. Nun ist eine Initiative in Vorbereitung, die sich dafür einsetzen will, dass Reiner Jakobs zum Ehrenbürger der Stadt Monschau ernannt wird. „Es soll ein breit getragener Antrag aus der Mitte der Menschen aus Monschau werden“, teilen die Initiatoren mit. Einzelheiten sollen bald veröffentlicht werden.

31 Mal hat Reiner Jakobs die imposante, bis zu 35 Meter breite Krippe mit seinen Helfern aufgebaut. Er war der Architekt, der Baumeister und der Mann mit dem Plan im Kopf. Schließlich hatte er sich das ganze Jahr lang Gedanken gemacht, wie er das Bauwerk gestalten würde. Immer wieder ließ sich Jakobs neue Details einfallen, die das eindrucksvolle Kunstwerk bereicherten.

Doch ein Ende fand er eigentlich nie. Ständig dachte er darüber nach, was er noch verbessern könnte. Insbesondere während des dreiwöchigen Aufbaus lag er nachts oft noch lange wach im Bett und überlegte. Nichts überließ er dem Zufall, damit die Besucher am Ende staunend vor einer naturnahen Landschaft mit einem Meer von Moos, Tannengrün, Pilzen und Astwerk stehen konnten, in dem sich ausgestopfte Tiere der Heimat, vom Marder bis zur Kohlmeise, vom Fuchs bis zum Rehkitz tummelten.

Das ganze Jahr lang war Reiner Jakobs mit den Vorbereitungen beschäftigt. Foto: Andreas Gabbert

Wenn sich Reiner Jakobs dann am 1. Adventswochenende wieder in den singenden Hirten verwandelte, begann für ihn die schönste Zeit im Jahr. Dann durfte er seinen Lohn einfahren: Das waren für ihn die glänzenden Augen der Kinder, aber auch die der Erwachsenen, die gerührt vor der Krippe standen. Er brachte Kinder zum Strahlen und Erwachsene zum Weinen.

Rund 10.000 Besucher kamen jedes Jahr aus weiten Teilen Deutschlands und dem benachbarten Ausland nach Höfen, um die eindrucksvolle Landschaftskrippe und den singenden Hirten zu erleben. Wie tief er die Menschen berührte, zeigen etliche Gästebücher, in denen die Besucher ihre Gedanken und Empfindungen schildern. Diese Bücher hüten Reiner und Irmgard Jakobs wie einen Schatz.

Info Viele Einträge in mehreren Sprachen im Gästebuch der Höfener Krippe Wie sehr Reiner Jakobs viele Menschen mit seiner Krippe und seinem Einsatz als singender Hirte berührte, ließ sich jedes Jahr aufs Neue an den zahlreichen Einträgen im Gästebuch ablesen. Dort schrieben die Besucher aus aller Welt ihre Gedanken niedergeschrieben. Es finden sich Einträge in französischer Sprache, in Niederländisch, Deutsch und Englisch – manche von ihnen sind mehrere Seiten lang. Hier einige Auszüge: „Wenn man in der Bank sitzt, diese tolle Kulisse sieht und Sie dazu noch mit Ihrer großartigen Stimme singen, sind wir gerührt zu Tränen. Es geht uns das Herz auf und man kann einfach mal abschalten vom Alltag. Möge Gott Sie schützen, dass Sie die Krippe noch viele Jahre aufbauen können.“ „An diesem schönen Ort einen Moment zu verweilen, in Ruhe, Frieden im Gesang Deiner Lieder, bringt Freude und Liebe halt immer wieder.“ „Wir waren dieses Jahr das erste Mal hier und waren überwältigt und sprachlos bei so viel Liebe zum Detail. Vielen Dank lieber Herr Jakobs für so viel Schönheit. Eine Augenweide als Geschenk, zum Gegensatz zu Kummer und Leid.“ „Auch dieses Jahr sind wir nach Höfen gekommen, es ist unbeschreiblich . Man muss es einfach gesehen haben. Die Höfener Krippe gehört zu uns wie der Tannenbaum an Weihnachten.“

Ein 32. Mal wird es für ihn nicht geben. Andere die Krippe aufbauen zu lassen und dabei zuzusehen, kommt für ihn nicht infrage. „Er ist kein Typ, der andere herumkommandiert, wenn er selbst nichts tun kann. Das liegt ihm nicht“, sagt seine Frau. Wenn er anderen bei der Arbeit zusehen muss, die er sonst selbst übernommen hat – ob an der Krippe, im heimischen Garten oder anderswo – dann ist Reiner Jakobs der Verzweiflung nahe. Er hält generell nichts davon, irgendwo weiter mitzumischen, wenn man einmal einen Schlussstrich gezogen hat. „Das geht nie lange gut“, meint er und ergänzt: „Es nur halb zu machen, wäre für mich noch schlimmer.“ Ein Nachfolger, der die Aufgabe übernehmen würde, ist derweil noch nicht in Sicht.

Bald will der singende Hirte aber wieder anfangen zu üben. Denn Reiner Jakobs hofft, irgendwann wieder hier und dort für eine Stunde singen zu können – auf Geburtstags- oder Weihnachtsfeiern, in Seniorenheimen oder in Krankenhäusern. So möchte er gerne weiterhin für krebskranke Kinder im Einsatz sein. „Vielleicht schnappe ich mir drei meiner Schafe und gehe irgendwo Weihnachtslieder singen. Aber ich kann nicht mehr im Winter stundenlang in der Kirche sitzen“, sagt er.

Info Spenden weiterhin möglich Spenden für den Förderkreis „Hilfe für krebskranke Kinder“ e.V. im Klinikum Aachen können unter dem Stichwort „Singender Hirte“ (IBAN: DE92 3905 0000 0000 0028 08; BIC: AACSDE33) weiterhin ganzjährig überwiesen werden.

Viele Menschen haben die Entscheidung des singenden Hirten traurig, aber mit viel Verständnis aufgenommen. Der Tenor der Reaktionen ähnelt sich. „Wir sind froh und dankbar, dass Reiner das so lange machen konnte. Er hat Großartiges geleistet. Wir bedauern natürlich, dass er das jetzt nicht mehr fortsetzen kann. Das ist ein großer Verlust für den Ort“, sagt etwa Höfens Ortsvorsteher, Heinz Mertens. Auch Bürgermeisterin Carmen Krämer zeigt sich dankbar, für das, was Reiner Jakobs und seine Familie geleistet haben. „Dieser Entschluss ist absolut nachvollziehbar. Die Lücke, die Reiner Jakobs hinterlässt, wird nur schwer zu schließen sein. Was er geleistet hat, sucht seinesgleichen. Er und seine Krippe werden vielen Menschen in Höfen, in unserer Stadt und weit darüber hinaus schmerzlich fehlen“, sagt sie.

Auf sein Team konnte sich Reiner Jakobs immer verlassen. Einige der Helfer leben inzwischen nicht mehr. Foto: Andreas Gabbert