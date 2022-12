Neuer Gasthof : „Zum Juppi“ eröffnet im ältesten Haus von Kesternich

Die neue Pächterin und zukünftige Betreiberin der Gastronomie „Zum Juppi“, Bettina Stange aus Kesternich. Foto: Max Stollenwerk

Kesternich Im ältesten Haus von Kesternich wird Bettina Stange ab dem Frühjahr die Gastronomie „Zum Juppi“ betreiben. Eigentümer Martin Krings hat den aufwendigen Umbau seit rund zwei Jahren zum Großteil in Eigenregie vorangetrieben. Ein Konzept für den Betrieb gibt es auch bereits.

Auto an Auto rauscht vorbei, der Bus mit lachenden Kindern hält direkt vor der Tür, doch Martin Krings steht bei aller Betriebsamkeit in aller Seelenruhe vor dem ältesten Haus des Ortes Kesternich an der Bundesstraße Nummer 25: „Jahre lang bin ich hier immer wieder vorbeigefahren und habe mich gefragt `wie wird es wohl im Inneren des Hauses aussehen`?“

Diese Frage kann der Unternehmer aus Konzen mittlerweile wohl so gut beantworten wie kein Zweiter. „Ich habe damals zufällig mitbekommen, dass der letzte Eigentümer des Hauses wohl gestorben ist und mich dann für das Objekt interessiert“, so Krings. Er habe dann Kontakt zur Erbin aufgenommen und das Fachwerkhaus im Jahr 2019 erworben. „Als ich das Objekt im Jahr 2019 erworben habe, war dieses eigentlich abrissreif. Der Dachstuhl war durchgebrochen, die Balken waren durchgefault oder zum Teil auch gar nicht mehr da“, erinnert er sich. Nicht einmal über einen Telefonanschluss habe der letzte Eigentümer verfügt. Und dann begann ein langwieriges und arbeitsintensives Projekt für den Unternehmer. „Ich habe überlegt, was man aus dem Haus machen könnte, vielleicht ein Gästehaus oder Ferienwohnungen?“.

Doch dann sei er auf den Gedanken eines gastronomischen Angebots gekommen, „denn das ist doch etwas Gutes für den Ort und fehlt in Kesternich noch“. Doch der Weg begann beschwerlich, denn zu Beginn habe er beinahe ein Jahr mit einem halben Dutzend an Behörden kämpfen müssen, um überhaupt etwas machen zu können.

Auch hinter dem Haus ist reichlich Platz vorhanden, sodass hier unter anderem ein Spielplatz sowie weitere Sitzmöglichkeiten für eine Außengastronomie geschaffen werden sollen. Foto: Max Stollenwerk

Umbau seit November 2020

Im November 2020 hat Martin Krings dann schließlich nach seinem Kampf mit den Behörden mit dem Umbau des Objektes begonnen. „Ich hätte nie gedacht, dass dieses Projekt so viel Arbeit mit sich bringt“, sagt Krings überrascht. Er habe schon viele Bauprojekte betreut und umgesetzt, aber so viel Arbeit sei bisher keines davon gewesen. „Das meiste habe ich in Eigenregie umgesetzt, zudem konnte ich ein paar gute Verbindungen zu dem einen oder anderen Fachbetrieb nutzen.“ Der Umbau des Hauses sei deutlich schwieriger gewesen als es ein Neubau gewesen wäre. Er sei jährlich vier Wochen in Afrika unterwegs, ansonsten sei er jeden Tag in Kesternich anzutreffen, „denn seit November 2020 arbeite ich im Grunde genommen ununterbrochen und täglich hier am Umbau“.

Doch mit und mit erkenne er ein Ziel am Horizont. „Wir haben unter anderem das Fundament des Hauses komplett neu aufgebaut, alle Böden neu gestaltet und verlegt, eine Fußbodenheizung eingebaut oder die Decken tiefer gelegt“, erklärt der 62-Jährige. Auch habe er den kompletten Dachstuhl modernisiert, „aber mir war es wichtig, den alten Dachstuhl so gut wie möglich zu erhalten“, sagt der Investor. Um den Charakter und die Bausubstanz des alten Fachwerkhauses auch insgesamt soweit wie möglich zu erhalten, sei er aktuell dabei, im Innenhof Natursteinpflaster zu verlegen. Zudem arbeite er in einigen Bereichen mit Lehm, habe die alten, teils nicht mehr vorhandenen Eichenbalken im Inneren ausgetauscht und die ursprünglichen Bruchsteinmauern als Trockenmauern wieder aufgearbeitet.

Um möglichst viel des ursprünglichen Erscheinungsbildes des Fachwerkhauses zu erhalten, hat Investor und Eigentümer Martin Krings in aufwendiger Arbeit und vielen Arbeitsstunden die charakteristischen Bruchstein-Trockenmauern wieder aufgebaut. Foto: Max Stollenwerk

„Begegnungsstätte für alle“

Sein Wunsch für die Zukunft und die nächsten Jahre sei, dass sein Projekt von der Bevölkerung und besonders von Einheimischen angenommen werde. „Es soll eine Gast- und Begegnungsstätte, nach Möglichkeit mit einem Bistro mit regionalem Essen für alle und ohne Zwang werden“, so Krings. „Aber hier habe ich mit Bettina Stange aus Kesternich genau die richtige Betreiberin gefunden“, sagt er überzeugt.

Wenn man Martin Krings fragt, wie es dazu kam, dass er in dieses Projekt investiert habe, erklärt er, dass er während der langen Pandemie-Zeit mehr Freiraum als sonst gehabt habe und eine Zeit lang auch nicht nach Afrika gekonnt habe. „Da habe ich einfach überlegt, noch einmal etwas zu machen und mich dann dafür entschieden.“ Zwar seien die Auflagen und Verordnungen, beispielsweise im Bereich Brandschutz, sehr streng und aufgrund des Denkmalschutzes sei der Umbau insgesamt komplizierter, doch der Tatendrang habe überwogen.

Voll in seinem Element: Für Eigentümer und Investor Martin Krings aus Konzen gab es in den letzten beiden Jahren kaum einen Tag, an dem er nicht vor Ort in Kesternich war, denn er baut die denkmalgeschützte Immobilie zum Großteil in Eigenregie um. Foto: Max Stollenwerk

Dieser Tatendrang, der sich mit und mit entwickelt hat, hat auch Bettina Stange aus Kesternich als zukünftige Pächterin angetrieben. „Ursprünglich war es eher zufällig, dass ich hier eingestiegen bin und ich hätte nie damit gerechnet oder überhaupt daran gedacht“, sagt sie, die eine Eröffnung im Frühjahr 2023 plant. Doch in Gesprächen mit Eigentümer Martin Krings, der sie als optimale Betreiberin mit guten Verbindungen im Ort gesehen habe, sei diese Idee gereift. „Denn die Hauptsache ist, dass man mit dem Herzen dabei ist und von der Sache überzeugt ist“, so Stange, die ursprünglich eine Ausbildung als Kauffrau im Einzelhandel absolviert hat und nun in der Gastronomie durchstarten möchte.

Variable Speisekarte

Das gastronomische Angebot soll breit gefächert sein. „Von Kaffee mit selbstgebackenem Kuchen, einer gutbürgerlichen Küche, über regionale und saisonale Gerichte wie Grünkohl im Winter oder Spargel zu Ostern, bis hin zu frisch gezapftem belgische Leffe vom Fass wird alles dabei sein“, verrät sie. Zudem solle es auch verschiedene Themenabende oder Events, ob musikalisch oder kulinarisch, geben. „Hier könnte ich mir zum Beispiel Grillabende im Sommer vorstellen oder das Zubereiten einer ungarischen Gulaschsuppe im großen Topf über dem Feuer“, schweben der 51-Jährigen bereits einige Ideen vor.

Sie ist bereits regelmäßig in ihrer neuen „Heimat“ anzutreffen: Die neue Pächterin und zukünftige Betreiberin der Gastronomie „Zum Juppi“, Bettina Stange aus Kesternich, ist bereits voller Vorfreude und mit Tatendrang bei der Sache und freut sich auf die anstehende Eröffnung im Frühjahr des nächsten Jahres. Foto: Max Stollenwerk

Eine Außengastronomie sei ebenfalls Bestandteil des Konzeptes. Auch habe sie bereits einen Koch sowie einige Servicekräfte engagieren und einstellen können. „Aber wenn der Koch einmal nicht da ist, gibt es auch eine Speisekarte unter dem Motto `Heute kocht Betti`, denn dafür koche ich einfach zu gerne“, sagt die Kesternicherin lachend. Auch solle es typische Speisen geben, die an Juppi, den letzten Eigentümer des Hauses erinnern sollen. „Denn er ist einfach ein Begriff für mich und auch für viele Kesternicher.“ Ihre neue Aufgabe werde ein Fulltime-Job, geöffnet haben soll „Zum Juppi“ zunächst einmal von Mittwoch bis Sonntag. „Aber nach Absprache kann es sicherlich auch Ausnahmen an den Ruhetagen geben“.

„Leidenschaft zum Beruf gemacht“

Bettina Stange, die ebenfalls sehr aktiv im Dorfgemeinschaftshaus Kesternich ist und das auch zunächst bleiben möchte, möchte mit diesem Projekt ihre Leidenschaft zum Beruf machen. „Es soll Leben im Haus sein und jeder soll sich willkommen fühlen, egal ob Einheimische oder Touristen, sodass Jung und Alt sich hier in einer entspannten Atmosphäre begegnen“, sagt Stange. „Ich hätte mir allerdings nicht vorstellen können, eine Gastronomie außerhalb von Kesternich zu betreiben, denn dafür bin ich dem Dorf einfach so sehr verbunden“, erklärt sie.

Im Inneren des Fachwerkhauses herrscht inzwischen bereits eine heimelige Atmosphäre, die Einrichtung ist schon weit fortgeschritten und es gibt auch eine gemütliche Kaminecke. „Die Entwicklung ist schon toll, wenn man sich an den desolaten Zustand des Objektes vor rund zwei Jahren erinnert“, sagt sie zufrieden. Aktuell werde an einem eigenen Internetauftritt gearbeitet und es werden Gutscheine gestaltet, die es dann ebenfalls geben solle. Ein ganz wichtiger Faktor bei dem gesamten Projekt spielt für Bettina Stange die breite Unterstützung und Hilfe ihrer Familie: „Die Familie im Rücken zu haben, der Zuspruch und die guten Worte, darauf bin ich schon stolz und das gibt mir Kraft, denn alleine ist ein solches Vorhaben nicht umsetzbar.“