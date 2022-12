Steckenborner Pfarrkirche : Wenn ein Rocker den Kindern die Orgel erklärt

Junge Besucher in der Steckenborner Pfarrkirche: Kindgerecht erklärt der Musiker die Funktionsweise der Orgel. Foto: Maggie Jung

Steckenborn Michael Poschen aus Hechelscheid entführt Kinder in der Steckenborner Pfarrkirche in die Welt der Orgelmusik. Dabei ist der Softwareentwickler durchaus auch ein Freund der harten Töne: Bei der Rockformation Gnadenhof spielt er Keybords und E-Gitarre.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maggie Jung

Wissbegierig drängeln sie sich auf der Empore der Kirche St. Apollonia um die Orgel: Organist Michael Poschen entführt die Kinder aus der Kita Abenteuerland in die Welt der Orgelpfeifen und hinterlässt große Begeisterung.

Dieses Jahr war der vierte Advent besonders schnell da, zumindest kommt es einem so vor. Gleicht die letzte Woche vor Weihnachten für viele Erwachsene einem Marathon – letzte Geschenke werden besorgt, das Weihnachtsessen geplant, Päckchen und Grüße werden versendet –, so lassen sich die Kleinsten noch gerne ins Staunen versetzen.

Fast feierlich und mit offenen Mündern schieben sich die Kinder der Tagesstätte Abenteuerland die enge Wendeltreppe hoch, Richtung Empore. Die von oben tönenden Klänge kitzeln ihre kindliche Neugier hervor.

Legt sich ungern auf ein Instrument fest: Michael Poschen, Organist von St. Apollonia und Musiker der Band „Gnadenhof“. Foto: Maggie Jung

An der Orgel sitzt Michael Poschen, Organist der Kirchengemeinde St. Apollonia, und empfängt die jungen Besucher musizierend. Einigen der Kinder sind die Klänge des Tasteninstruments, welches aus der Werkstatt Bach in Aachen stammt, bereits vertraut, anderen noch fremd.

Woher kommen die Töne?

Kindgerecht erklärt Michael Poschen anhand einer Orgelpartitur eine sogenannte Akkolade: „Die obere Zeile ist für die rechte Hand, die mittlere für die linke Hand und die untere Zeile ist für die Füße.“ Die Kinder staunen. Die Füße machen Musik? Lachend zeigt der Organist auf die Pedale, bewegt Knöpfe, Kläppchen, Schalter, Regler.

„Und wie wird das so richtig laut?“, will ein Junge wissen. „Indem man viele der Kläppchen drückt oder auch bloß einen einzigen Schalter“, erklärt der Musiker. Nun wollen es die Teilnehmer der Exkursion aber wissen: „Laut!“, fordern sie. Michael Poschen kommt ihrem Wunsch nach, der Klangteppich ergießt sich fühlbar in den gesamten Kirchenraum. Die jungen Hörer zeigen sich begeistert. Als der Musiker die Register bedient, lässt das Zusammenspiel der Pfeifen einer „Farbe“ die Augen glänzen.

„Hört ihr, wo die Töne herkommen?“, fragt der Organist und setzt den Vergleich zu einem den Kindern bekannteren Instrument: „Anders als beim Klavier kommen sie nämlich nicht aus einem Resonanzkasten, sondern …“

Katz-und-Maus-Spiel

Neugierig recken die kleinen Besucher ihre Hälse in alle Richtungen; die Töne „kommen von irgendwo da oben“. Dann entdecken sie die silbern glänzenden und gewaltigen Orgelpfeifen über ihren Köpfen.

Michael Poschen spielt einen tiefen Ton. „Das ist die Katze.“ Es folgt ein hoher Ton, die „Maus“. Die Kinder schließen die Augen. Bildhaft können sie sich das Szenario vorstellen, wie die Katze die Maus jagt. Musik als ganzheitliches Erleben!

Die Orgelpfeifen in St. Apollonia, Steckenborn. Foto: Maggie Jung

Am Ende der Besichtigung kommt doch noch moderne Technik zum Einsatz, denn die Noten für ein gemeinsames Lied lässt sich Michael Poschen auf dem Tablet anzeigen. Ehrfurchtsvoll stimmt die Orgel „Alle Jahre wieder“ an, textsicher schmettern die Sprösslinge mit: „… kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus, geht auf allen Wegen mit uns ein und aus“. Ein Hauch von Frieden, Hoffnung und Zuversicht, den die Kinder in ihre Familien tragen mögen.

Musik als mitreißendste der großen Künste

Michael Poschen (44) kam vor 30 Jahren über das Klavier zum Orgelspiel. Während seiner Schulzeit genoss er Unterricht bei Friedhelm Schütz, seinerzeit Küster in Simmerath. Seit genau so vielen Jahren begleitet der Hechelscheider die Gottesdienste in den Pfarren St. Apollonia (Steckenborn), St. Matthias (Strauch) und St. Nikolaus (Einruhr) sowie vertretungsweise in anderen Kirchen der GdG Simmerath.