Wohnmobile am Rursee : Weniger Platz, Knöllchen und höhere Gebühren

Camping-Urlaub am Rursee ist aktuell schwer in Mode und erfüllt die Sehnsucht nach Urlaub in Deutschland. Foto: Marco Rose

Simmerath Der Halt am Rursee wird für Wohnmobile teurer. Dies hat nun der Simmerather Gemeinderat beschlossen. Gleichzeitig kündigte die Verwaltung an, in Kürze den kleinen Wohnmobilparkplatz „In den Höfen“ in Rurberg aufzugeben und ab sofort das Abstellen von Wohnmobilen außerhalb der gekennzeichneten acht Stellplätze auf diesem Platz nicht mehr zu dulden.