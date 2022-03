Polizei ermittelt : Was macht der Mann mit der Maske in Steckenborn?

Erst recht, nachdem in Steckenborn Wertgegenstände aus Autos verschwunden sind, rät die Polizei, Fahrzeuge immer abzuschließen. Foto: grafik

Steckenborn Was führt der Mann mit der Maske in Steckenborn im Schilde? Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen, dass er in Autos guckt.