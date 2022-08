Polizeiwachen : Warnungen vor mangelnder Präsenz der Polizei

Die Anlaufstelle der Polizei in Rurberg ist hinter dem Verleih von Kanubooten zu finden und soll wieder besetzt werden. Foto: Juergen Lange

Simmerath Die CDU sieht die Anlaufstellen der Polizei in Rurberg und Simmerath in Gefahr. Die Polizei dementiert: Alles bleibt beim Alten.

Wer in Rurberg die Polizei braucht, sollte eine gute Mobilfunkverbindung haben. Sie ist der nahezu einzige Garant für einen Notruf oder auch nur eine Beratung in Fragen rund um das Thema Sicherheit. Wer den Buchstaben „Polizei“ auf der blauen Leuchttafel, die man nahe dem Nationalparktor bereits von weitem sieht, folgt, wird überrascht sein. Der Ortsunkundige endet vor einer breiten Auswahl an Kanus zum Ausleihen.

Nur mit Argusaugen lässt sich der wirkliche Zugang zur sogenannten Anlaufstelle entdecken, die man halt nur über Umwege „anlaufen“ kann. Dort trifft man auf heruntergelassene Rollläden, einen dick verklebten Briefkasten und einen Aushang aus Papier. Er verweist darauf, dass die normalerweise drei Stunden in der Woche besetzte „Dienststelle bis auf weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen bleibt“ sowie auf telefonische Erreichbarkeiten und die Dienststelle Simmerath.

„Bis auf weiteres geschlossen“: Das beschäftigt weit mehr als die touristischen Besucher der kleinen Rursee-Oase die vor Ort lebenden Menschen. Und die wiederum wenden sich an ihre Politiker, die wiederum bemüht sind, sich sachkundig zu machen. Die Antworten auf diese Versuche landen aus aktuellem Anlass in der Sondersitzung des Strukturausschusses: Unter dem Tagesordnungspunkt „Anfragen und Mitteilungen“ hakt Christoph Poschen nach: „Nachdem offenbar die Station Rurberg dauerhaft geschlossen bleibt, sind uns Überlegungen zu Ohren gekommen, dass die Besetzung der Wache Simmerath deutlich verkürzt werden soll“, sagt der CDU-Sprecher. „Hoffentlich nichts Schlimmeres.“

„Bleibt bis auf weiteres geschlossen“: Der Aushang der Polizei an der Präsenz in Rurberg verunsichert Bevölkerung und Politik. Foto: Juergen Lange

Poschens Appell lautet, sich gemeinsam gegen eine für möglich gehaltene Reduzierung der Präsenz der Polizei zu wehren. „Wir wären froh, wenn es so bleibt, wie der Polizeipräsident dem Gemeinderat versichert hat, dass an der Wache Simmerath nicht gerüttelt wird“.

Die Anfrage wird von der Verwaltung nicht dementiert: „Ich bin in ständigem Austausch mit dem Polizeipräsidenten“, sagt Bernd Goffart. „Konkret die Anlaufstelle Rurberg habe ich zweimal angesprochen“, so der Bürgermeister weiter, der auf einen weiteren Gesprächstermin mit Dirk Weinspach zum Ende dieser Woche verweist. „Man verkennt vollkommen die Tatsache, dass die Gemeinde Simmerath so groß wie Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen zusammen ist“, so Goffart weiter: „Wenn hier nur so wenig Polizei vor Ort ist, werden die Zeiten bis zum Eintreffen von Beamten absolut unvertretbar sein“. Der Bürgermeister verspricht, „am Ball zu bleiben“.

Die Polizei dagegen kann die Aussagen nicht nachvollziehen und dementiert solche Gerüchte entschieden. „Alles bleibt beim Alten“, versichert Petra Wienen auf Anfrage. „Die Beamtinnen und Beamten werden weiterhin in den Eifelgemeinden präsent sein. Die Bürgerinnen und Bürger werden, wie gewohnt, polizeiliche Ansprechpartner in Rurberg und in Simmerath erreichen und das Angebot der Bürgersprechstunden nutzen können“, sagt die Polizeisprecherin.

Steht weiterhin wie bisher als Anlaufstelle zur Verfügung. An der Funktionalität der Wache in Simmerath soll sich nichts ändern, versichert die Polizei. Foto: Juergen Lange

Konkret steht der in Rurberg tätige Bezirksbeamte vor seinem Ruhestand und feiert im Vorgriff darauf Urlaub und Überstunden ab. Eine Nachfolgeregelung sei zwar noch in Arbeit, aber „die Anlaufstelle wird wieder wie gewohnt besetzt“, so Wienen. Derzeit wird das Telefon weitergeleitet zur Wache Simmerath. Zudem bestünden keinerlei Überlegungen, die derzeitige Funktionalität dieser Dienststelle in Simmerath zu ändern.