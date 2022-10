THW : Verantwortung in Dunkelblau für die ganze Nordeifel

Enger Partner der Feuerwehr: das Technische Hilfswerk Lammersdorf, hier mit (von links) Gerd De Brouwer, Robin Bayer und Christian Ruf vor dem Gebäude der Nachbarn. Foto: Berthold Strauch/Berthold Strauch​

Lammersdorf Das Technische Hilfswerk kümmert sich um Zivilschutz, humanitäre und technische Hilfe auch im Ausland und die Unterstützung der Behörden im Katastrophenschutz. Bei der Versammlung am 22. Oktober wird aktuell Bilanz gezogen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Berthold Strauch

Wenn die renommierte „blaue Truppe“ anrückt, sind Menschen in Not. Und sie können sich dann 100-prozentig auf die Ehrenamtlichen aus Lammersdorf verlassen, die ihr Engagement, zu helfen, bereits im Namen tragen: das Technische Hilfswerk (THW) mit den Fahrzeugen und Geräten in dem charakteristischen dunklen Blau, das für die ganze Nordeifel Verantwortung trägt.

Am kommenden Wochenende stehen die Helfer mal wieder selber im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Denn in ihrer Unterkunft an der Hoscheiter Straße trifft sich dann der Förderverein unter dem Vorsitz des ehemaligen Mitstreiters Gerd De Brouwer, eines 42-jährigen Ingenieurs aus Simmerath, zu seiner Bilanz. Und die wird wohl auch ausgiebig davon künden, wie stark und wertvoll wieder einmal die Arbeit des Helferteams unterstützt werden konnte. Denn nicht alles an technischer Ausstattung, die für wirksame, effektive Einsätze benötigt wird, stellt die Bundeszentrale des THW zur Verfügung.

Das eine oder andere Wünschenswerte, für spezielle Einsätze wertvolle Material kann erst angeschafft werden, wenn De Brouwer und seine Förderer wieder einmal etliche Tausender bereitgestellt haben. Im Gespräch mit unserer Zeitung gaben Zugführer Christian Ruf (39), selbstständiger Versicherungskaufmann aus Kalterherberg, der Ausbildungsbeauftragte Robin Bayer (30), selbstständiger Medienkaufmann aus Rott, und Gerd De Brouwer einen tiefen Einblick in die wichtige Arbeit des THW. Ortsbeauftragter und damit der Chef des Ortsverbands Simmerath in Lammersdorf ist Sven Kämmerling, den Michael Schmiddem vertritt.

Wichtiges Hilfsmittel auf den Talsperren der Eifel: das Boot des THW, mit dem kürzlich die Jugendgruppe geübt hatte. Foto: Berthold Strauch

„Jeder Ortsverein ist grundsätzlich gleich ausgestattet“, sagt Zugführer Christian Ruf. Lokale Gegebenheiten, zum Beispiel wie die Unterstützung der Feuerwehr der Gemeinde Simmerath – der Lammersdorfer Zug ist unmittelbarer Nachbar des THW – bei der Verkehrsunfallrettung werden in der Regel durch den Förderverein abgedeckt, etwa hydraulische Scheren zur Befreiung von Fahrzeugpassagieren. Denn zu den originären Aufgaben des THW zählen in der Regel der Zivilschutz oder die humanitäre und technische Hilfe auch im Ausland, zudem die Unterstützung der Behörden im Katastrophenschutz. „Sondereinsätze“ fahren die Lammersdorfer etwa, wenn es etwa darum geht, Ölsperren auf dem Rursee aufzubauen. Ehe die weit entfernt stationierten Spezialisten aus dem Ruhrgebiet in der Eifel anrücken können, würde sonst zu viel Zeit vergehen. Damit gehört auch ein Boot zu ihrer festen Ausstattung.

Seit 1986 kann das THW über den Förderverein verfügen. Seit dieser Zeit seien insgesamt rund 300.000 Euro zusammengekommen, die in den Ortsverband gesteckt werden konnten, rechnet Vereinschef Gerd De Brouwer vor. Sein Verein bindet oft auch ehemalige aktive Helfer, die aus den regulären Diensten ausgeschieden sind. Derzeit zählt er rund 200 Mitglieder. Zu den beständigen Förderern zählt auch die Gemeinde Simmerath. „Das Geld ist bei uns gut angelegt“, hofft De Brouwer auf möglichst viele weitere Spenden. Jüngst gab es eine Einzelgabe von 10.000 Euro, auf Vertrauensbasis: Das THW kann entscheiden, wofür sie verwendet wird.

Bei den THW-Einsatzkräften sind derzeit 45 Personen mit von der Partie, darunter auch vier Frauen. Und reichlich Nachwuchs zum Aufrücken steht auch schon bereit, um irgendwann in die Fußstapfen der großen Kolleginnen und Kollegen zu treten. Denn seit Kurzem steht eine neue „Minigruppe“ in den Startlöchern, bis zu 35 begeisterte Teilnehmer zählt sie. Hier üben bereits Kinder ab sechs Jahren spielerisch den Umgang mit Technik und der Ersten Hilfe, wobei dann auch schon mal ein Stoffbär „versorgt“ wird. Nach den Minis wartet ab zehn Jahren die Jugendgruppe, wo auch schon mit Begeisterung das relativ zeitintensive Hobby gepflegt werden kann. Bei den Nachwuchskräften sind bereits elf Mädchen mit von der Partie.

Eine der wichtigen Neuerwerbungen, für die der Förderverein gesorgt hat: Vorsitzender Gerd De Brouwer vor einer Lafette, die verschiedene Container tragen kann. Foto: Berthold Strauch

Wie wichtig das THW ist, zeigte sich natürlich vor über 15 Monaten bei der riesigen Hochwasserkatastrophe in der Region. Praktisch alle Helfer waren – meist abwechselnd – bis zu sechs Wochen in Euskirchen und Bad Münstereifel im Einsatz, um die enormen Flutschäden zu bewältigen. Zu Beginn wurde auch in Roetgen, Mulartshütte und Stolberg geholfen. Angesichts der Fülle an Aufgaben war es wichtig, dass auch in den harten Corona-Monaten die THW-Truppe praktisch komplett bei der Stange geblieben war. Dennoch wäre der Zugführer froh, wenn sich weitere Erwachsene bereit erklären würden, beim THW mit einzusteigen. „Man sollte nur Zeit mitbringen. Für alles andere sorgen wir“, sagt Christian Ruf. Ein „Rekrutierungsfeld“ früherer Jahre war die Wehrpflicht. Wer sich beim THW meldete und sich für acht, später sechs Jahre verpflichtete, konnte für die Bundeswehr befreit werden.

Das THW ist zudem froh darüber, dass in der Regel die Arbeitgeber bereitwillig ihre Mitarbeiter für Einsätze freistellen. Diese können die Lammersdorfer Helfer gelegentlich auch mal ins Ausland führen. So war Christian Ruf zum Beispiel bei Hochwassereinsätzen in Polen, Serbien und Bosnien-Herzegowina eingebunden. Im vergangenen März war er im Auftrag des Generalkonsulats im polnischen Krakau, um Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zu unterstützen.

Noch immer tragen die Einsatzkräfte, oft selbst Familienväter wie Ruf, schwer an den Folgen zweier tödlicher Badeunfälle im Eiserbachsee in Rurberg vor ein paar Wochen, als Kinder ums Leben kamen. Sehr belastend sei dann auch die teils scharfe öffentliche Kritik am Einsatzgeschehen gewesen, bekennt der Zugführer.

Seit einiger Zeit sind beim THW in Lammersdorf auch drei mächtige Pumpen stationiert, die der Wasserverband Eifel-Rur bereitgestellt hat. Mit einem Leistungsvermögen von 25.000 Litern pro Minute, also 25 Kubikmeter in dieser kurzen Spanne, sollen diese Aggregate bei Problemen im Kanalnetz eingesetzt werden, wie es 2018 in Düren der Fall war beim Einsturz einer Abwasserröhre. Auch eine neue Notstromversorgung mit Lichtmast zählt seit Kurzem zum Bestand.