Insassen nur leicht verletzt : Unfall mit Totalschaden in Simmerath

Simmerath In Simmerath sind am Donnerstagnachmittag zwei Autos frontal ineinander gekracht. Beide Wagen haben einen Totalschaden. Schwer verletzt wurde zum Glück niemand.

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Hauptstraße in Simmerath zu einem Unfall. Wie die Polizei berichtet, musste ein Autofahrer stark abbremsen, weil das Auto vor ihm eine Vollbremsung machte. Dadurch geriet er in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen, der in den Graben geschleudert wurde.