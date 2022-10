Die Polizei meldet : Stiche im Gesicht beim Pilzsammeln

Lammersdorf/Hückelhoven Mit Verletzungen im Gesicht endete für eine Frau aus Hückelkoven das Suchen von Pilzen in der Eifel.

„Wie es der Frau geht, wissen wir leider nicht“, sagt Stefanie Kutsch auf Nachfrage. „Wir werden nach solchen Notfällen nicht über den Zustand von Patienten informiert“, erklärt die Polizeisprecherin. Aus Sicht der Aachener Polizei wird der Vorfall vom Sonntag als medizinischer Notfall gewertet, in den die Behörde nur am Rande involviert ist.

Was der Polizei bekannt ist, ist der Eingang des Notrufs um 13.47 Uhr. Eine 52-jährige Frau aus Hückelhoven war mit weiteren Sammlern im Wald an der Jägerhausstraße (B399) bei Lammersdorf, und nicht wie zuerst berichtet zwischen Raffelsbrand und Zweifall, unterwegs, um Pilze zu ernten. Dabei bückte sich die Frau offensichtlich, verlor den Halt und stürzte so unglücklich, dass ihr mitgeführtes Messer ihr Gesicht verletzte. Sie erlitt Stichwunden im Bereich von Augen und Nase, sagt die Polizei.