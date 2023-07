Die Nr. 4 in Simmerath : Steckenborn – ein Ort mit Entwicklungspotenzial

Einmal aus einer anderen Perspektive: Das ist der Ort Steckenborn, die an der Einwohnerzahl gemessen viertgrößte in der Gemeinde Simmerath, von oben. Unten rechts wird in Kürze das Neubaugebiet „In der Wolsbach" entwickelt. Foto: Max Stollenwerk

Steckenborn In Steckenborn gibt es ein vielseitiges Vereinsleben und steigende Einwohnerzahlen. Auch die Laufveranstaltung „Enorm in Form in Steckenborn“ hat eine hohe Bedeutung für den Ort.

Von Max Stollenwerk

Panoramablicke auf den Rursee, diverse Vereine, der Arbeitskreis Dorfgeschichte, eine größer werdende Grundschule, neue Baugebiete. Und zuletzt standen die gut besuchte Großkirmes sowie die beliebte Laufveranstaltung „Enorm in Form“ auf dem Programm: Die Rede ist vom Ort Steckenborn, dem an der Einwohnerzahl gemessen viertgrößten in der Gemeinde Simmerath. 1315 Einwohner zum 31. Dezember 2022 laut den Zahlen der Gemeinde Simmerath – Tendenz seit einigen Jahren steigend.

Und dies wird wohl auch ziemlich sicher so bleiben, wenn man allein die aktuelle Bautätigkeit in der Straße „Im Hech“ beobachtet, von Strauch in den Ort kommend. Zudem ist in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates in Simmerath endgültig grünes Licht für das geplante Neubaugebiet „In der Wolsbach“ gegeben worden. Hier steht der Erschließung als nächstem Schritt also nichts mehr entgegen, zumal sich restlos alle Eigentümer für die Entwicklung von Bauland ausgesprochen haben. Einige Eigentümer stehen hier schon in den Startlöchern, um mit ihren Vorhaben zu starten, manche Grundstücke sind bereits vermessen und abgesteckt.

„Mittlerweile ziehen junge Erwachsene aus der Eifel weg, weil es kein Bauland und keinen Wohnraum gibt, das kann es ja auch nicht sein“, hatte Steckenborns Ortsvorsteher Ralph Löhr noch in der jüngsten Sitzung betont. Zudem gebe es auf den Wohnungsportalen nicht einmal drei Wohnungen in der gesamten Gemeinde Simmerath im Angebot. Diesem Trend soll nun entgegengewirkt werden.

Aktiver „Arbeitskreis Dorfgeschichte“

Der Arbeitskreis Dorfgeschichte Steckenborn ist ein wichtiger Bestandteil für ein funktionierendes Vereins- und Zusammenleben im Ort. Hier hat der Arbeitskreis beispielsweise einen alten Spruch an der Leichenhalle vom Friedhof restauriert. Foto: Max Stollenwerk

Ebenso aktiv ist der 2014 gegründete „Arbeitskreis Dorfgeschichte Steckenborn“, der aktuell zehn Mitglieder hat und im nächsten Jahr sein zehnjähriges Bestehen feiern kann. Er hat in den letzten Jahren einige Projekte umgesetzt, die den Dorfcharakter sicherlich aufwerten.

Unter anderem hat der Arbeitskreis 55 Indextafeln mit Flurbezeichnungen und alten Ortsnamen im gesamten Ort und im Umkreis angebracht, den alten Schmugglerpfad zwischen Steckenborn und Schmidt wieder begehbar gemacht, einen historischen Spruch auf der Leichenhalle des Friedhofes aufgebracht oder im letzten Jahr den „Ersten Steckenborner Krippenweg“ ins Leben gerufen, der ein großer Erfolg und stark frequentiert war. Dies sind nur einige der Projekte, die umgesetzt wurden und den Stellenwert des Arbeitskreises für den Ort Steckenborn belegen.

Das ist der prägende und mächtige Stein auf dem „Buerplatz", dem Ort, an dem der Ursprung von Steckenborn liegen soll. Foto: Max Stollenwerk

Auch das Vereinsleben wird in Steckenborn großgeschrieben. Vom Sportverein, über den Reit- und Fahrverein, den Maigesellen, zwei Musikvereinen bis hin zu den Landfrauen ist die komplette Bandbreite vertreten. Und so ist es nicht verwunderlich, dass viele der gut 1300 Einwohner Mitglieder in einem oder mehreren der zehn Vereine sind.

Im Jahr 2005 hat der Ort oberhalb des Rursees, der 1505 erstmals urkundlich erwähnt wurde, auf sein 500-jähriges Bestehen zurückblicken können und einige Feierlichkeiten organisiert. Neben der Grundschule dürfen im Ort natürlich auch der Kindergarten, eine Bäckerei, ein Hoflädchen, mehrere Handwerksbetriebe oder auch eine eigene Fahrschule nicht fehlen.

Auf die Plätze, fertig: Hier erfolgt gerade der Startschuss zum Hauptlauf über zehn Kilometer im Rahmen der Laufveranstaltung „Enorm in Form in Steckenborn". Foto: Max Stollenwerk

Eine weitere wichtige und alte Tradition im Ort ist die alljährliche Fußwallfahrt der Sankt-Apollonia-Pfarrgemeinde nach Barweiler in der Nähe des Nürburgrings. Sie dauert vier Tage und wird schon seit dem Jahr 1750 durchgeführt.

240 Starter bei „Enorm in Form“

Kürzlich stand in Steckenborn die nicht nur in der Region beliebte und bekannte Laufveranstaltung „Enorm in Form in Steckenborn“ des SC Komet Steckenborn auf dem Programm. Der Startpunkt war oberhalb des neuen Steckenborner Naturrasenplatzes, der so neu ist, dass er noch gar nicht eingeweiht wurde. Rund 30 Grad und strahlender Sonnenschein klingen nach einem perfekten Tag am Stand, sind aber wohl nicht die optimalen Bedingungen für eine Laufveranstaltung. „Mit den 240 Startern, die wir bei unserer Veranstaltung insgesamt hatten, sind wir bei den hohen Temperaturen und schwierigen Bedingungen sehr zufrieden gewesen“, sagt Dirk Löhr, der Vorsitzender des SC Komet Steckenborn und Teil des Organisationsteams ist.

Passenderweise habe die Freiwillige Feuerwehr mit einer Regendusche auf der Strecke für eine angemessene Abkühlung gesorgt. „Besonders hervorzuheben ist, dass Lukas Mehl von der DJK Armada Euchen-Würselen sowohl den Jedermannlauf über 4,7 Kilometer, als auch den folgenden Hauptlauf über zehn Kilometer gewonnen hat“, betont Löhr. Dies war im letzten Jahr bereits Michael Potthoff vom DLC Aachen gelungen. Auf der Strecke über die 4,7 Kilometer habe er sogar einen neuen Streckenrekord (16 Minuten und 10 Sekunden) aufgestellt, während dies Celine Schneider von der LAZ Rhein-Sieg bei den Damen ebenfalls über diese Distanz gelungen sei (19 Minuten und 12 Sekunden).

„Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit der Laufveranstaltung, da wir durch die Laufwertung des Hauptlaufes für den Eifel-Cup sowie des Jedermannlaufes über 4,7 Kilometer für den Regio-Aachen-Laufcup jeweils viele Starter gewinnen konnten“, zieht der Vorsitzende ein positives Fazit. Ebenfalls standen noch Jugendläufe über verschiedene Distanzen auf dem Programm und auch die Walker waren am Start.

Diese Läufe sind insgesamt wichtig, für den Verein und den Ort im Allgemeinen: „Die Läufe bei Enorm in Form in Steckenborn gehören neben dem Lichterlauf im Oktober und dem jährlich stattfindenden Volleyballturnier zu den wichtigsten Veranstaltungen des SC Komet Steckenborn im Jahr“, verdeutlicht Löhr, der sich auf sein eingespieltes Organisationsteam von rund 50 „Kometen“ verlassen kann.