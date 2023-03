Elternprotest gegen Schließung : Städteregion verspricht schnelle Lösung für Problem-Kita in Lammersdorf

Lammersdorf Die Vorwürfe des Elternbeirats der Kita Mandala in Lammersdorf wiegen schwer: Die Städteregion Aachen treibe Erzieherinnen in den Burnout und lasse Kinder und Eltern im Regen stehen.

Die Städteregion Aachen verspricht für die seit fast einer Woche komplett geschlossene Kita Mandala eine schnelle Lösung. Man sei zuversichtlich, in der kommenden Woche zumindest eine Teillösung für die von Personalmangel geplagte Einrichtung vorstellen zu können, sagte Sebastian Heyn, Leiter des Jugendamts der Städteregion Aachen , am Mittwoch bei einem Besuch in Simmerath und Monschau . Damit hofft die Städteregion, den mittlerweile eskalierten Konflikt mit der Elternschaft beilegen zu können.

Nach der für sie völlig überraschenden Schließung der Kita waren mehrere Elternvertreter in der vergangenen Woche mitsamt Kindern und Großeltern zu einem spontanen Protestbesuch im Verwaltungsgebäude der Städteregion in Aachen erschienen. Der Elternbeirat macht der Leitungsebene in Aachen schwere Vorwürfe. Diese treibe das „maßlos überforderte Personal“ vor Ort in den Einrichtungen in den Burnout. Die Not von Erzieherinnen, Kindern und Eltern werde in der Verwaltungsspitze ignoriert, sagt die Elternbeiratsvorsitzende Susanne Riege. Durch den Personalmangel und die daraus resultierende Überforderung der Erzieherinnen sei sogar die Gesundheit der Kinder in Gefahr. Dies belegten inzwischen mehrere Fälle.