Für Ernstfall gewappnet : So sollen die Eifel-Dörfer vor Waldbränden geschützt werden

Simmerath Gemeinsam wollen die Gemeinde Simmerath und die Nationalparkverwaltung künftig die Sicherheit der waldnahen Dörfer im Ernstfall garantieren. Bürgermeister Goffart legt jedoch Wert auf klare Verantwortlichkeiten.

Wie gut gerüstet sind Feuerwehr und Nationalparkverwaltung für den Ernstfall? Diese Frage hatten vor wenigen Wochen die beiden Ortsvorsteher der direkt betroffenen Dörfer, Christoph Poschen (Einruhr/Erkensruhr) und Helmut Kaulard (Dedenborn/Hammer), aufgeworfen. Mit Blick auf die Brände im Nationalpark Sächsische Schweiz verlangten die beiden Simmerather CDU-Politiker von der Nationalparkverwaltung in Gemünd mehr Kooperation und Information. Zuvor hatten bereits Bürger aus den betroffenen Dörfern immer lauter die Frage gestellt: Könnte die Wehr eine Feuerwalze überhaupt aufhalten, die sich vom Nationalpark in Richtung Erkensruhr, Einruhr, Dedenborn oder Hammer bewegen würde? Oder wären Hab und Gut und sogar Leben der dortigen Bevölkerung bedroht? In Dörfern also, wo viele Häuser teilweise keinen Steinwurf vom Nationalparkwald entfernt liegen?