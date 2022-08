Gastronomie am Eiserbachsee : Simmerath will 750.000 Euro in das Bistro investieren

Soll für viel Geld aufgewertet werden: Das Areal zwischen Antoniushof und Bistro (links unten) sowie dem Nationalparktor im letzten Jahr der Bewirtschaftung durch den alten Pächter. Foto: Marco Rose

Rurberg Mit einem neuen Konzept soll das Bistro am Eiserbachsee künftig nicht nur im Sommer Gäste anziehen. Die Gemeinde will dafür viel Geld in die Hand nehmen. Ob die Politik dies mitträgt, wird eine Sondersitzung des Simmerather Struktur- und Hochbauausschusses am Dienstagabend zeigen.

Im März hatte der Ausschuss die Verwaltung damit beauftragt, ein neues Konzept für die Vermarktung der Gastronomie am Eiserbachsee zu entwickeln. Denn der bisherige Pächter Hermann Stormanns hatte die Gemeinde im Frühjahr nach fünf Jahren um die Auflösung seines Vertrags gebeten. Er räumte ein, dass seine Konzeption in der praktischen Umsetzung nicht immer die angestrebten Ziele erreicht habe und es vor allem problematisch gewesen sei, die im Pachtvertrag festgelegte ganzjährige Öffnungszeit des Bistros wirtschaftlich zu gestalten. Daher stehen Badegästen in dieser Saison bislang lediglich zwei Imbisswagen unterhalb des Sportheims des RSV Rurberg zur Verfügung.

Badegäste, die etwas konsumieren wollen, zählen künftig „ausdrücklich nicht mehr zur Zielgruppe des Bistros“, führt der Beigeordnete Frank Prömpeler in der Vorlage für den Ausschuss aus. Ziel sei stattdessen eine höherwertige Gastronomie, die auch im Winterhalbjahr frequentiert wird. Für die Badegäste soll es dann einen separaten, fest installierten Imbiss an gewohnter Stelle geben.

Für die Aufwertung der Gastronomie wird die Gemeinde tief in die Tasche greifen müssen. Knapp 750.000 Euro soll das gesamte Projekt kosten: 662.000 Euro sind für den Umbau des Bistros vorgesehen, 80.000 Euro für einen Streedfood-Container. Dafür soll das Bistro insgesamt entkernt und neu aufgeteilt werden. Denn eine Bestandsaufnahme hatte erhebliche Mängel in gleich mehreren Bereichen festgestellt: Platzmangel, unzureichende Küchenlüftung, eine leistungsschwache Elektroversorgung sowie ein fehlendes Behinderten-WC.

Dem soll künftig abgeholfen werden: „Die Bereiche Küche, Personal, Gastraum, WC und Lager werden klar voneinander getrennt. Der Küchenbereich wird vergrößert, so dass ein hygienisches und effizientes Arbeiten ermöglicht wird“, heißt es in der Vorlage. Der Gastraum soll nach außen hin geöffnet und mit einem Anbau in Holzkonstruktion erweitert werden, so dass im Innenraum je nach Nutzung rund 100 Sitzplätze angeboten werden könnten. Auf der neu gestalteten Terrasse können der Vorlage zufolge zusätzliche 60 Außensitzplätze angeboten werden. Die Terrasse des Antoniushofes soll dadurch aber nicht beeinträchtigt und der Ausblick auf den See erhalten bleiben.

Charme der 70er Jahre: das Bistro im Jahr 2016. Foto: Heiner Schepp

„Vorbildfunktion der Gemeinde“

Auch die Technik des Bistros muss laut Verwaltung komplett überarbeitet werden. Die vorhandene Lüftungsanlage könne aufgrund mangelnden Querschnitts nicht die erforderliche Leistung bringen, weshalb sie komplett neu konzipiert werden müsse. „Die Elektro- und Wärmeversorgung soll vom Antoniushof getrennt werden, auch um die erforderliche höhere Leistung zu sichern, eine neue eigenständige Heizungsanlage auf Basis von erneuerbaren Energien soll eingeplant werden. Das bestehende Satteldach über dem südöstlichen Gebäudeteil kann zu diesem Zweck mit Photovoltaik ausgestattet werden“, heißt es. Mit innovativer Heiztechnik und ökologischer Bauweise wolle die Gemeinde die Vorbildfunktion „in vollem Maße erfüllen“.

Wann der Umbau abgeschlossen sein könnte, ist noch nicht klar. Ursprünglich hatte Bürgermeister Bernd Goffart erklärt, dass angestrebt sei, dass das Bistro den Gästen 2023 wieder zur Verfügung stehe. Angesichts des Umfangs der Arbeiten und der noch anstehenden Suche nach einem neuen Pächter dürfte das aber fraglich sein.