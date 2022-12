Rita Plum geht in den Ruhestand : Simmerath sucht verzweifelt eine Bibliothekarin

Dem Buch und der Gemeindebücherei Simmerath eng verbunden: Nach elfjähriger Tätigkeit geht Büchereileitern Rita Plum zum Ende des Jahres 2022 in den Ruhestand. Foto: Peter Stollenwerk

Simmerath Die langjährige Leiterin der Gemeindebücherei Simmerath, Rita Plum, geht zum Jahresende in den Ruhestand. Die Regelung der Nachfolge gestaltet sich allerdings schwierig.

„Es waren die arbeitsreichsten und die besten Jahre meines Lebens“, sagt Rita Plum rückblickend. Sie war im zurückliegenden Jahrzehnt das Gesicht und die Seele der Gemeindebücherei Simmerath, der sie auch über die berufliche Verpflichtung hinaus immer eng verbunden war. Hier setzte sie nachhaltige Akzente für die stetig zunehmende Akzeptanz der Einrichtung in der Bevölkerung.

Ehemann Bruno Plum, ehrenamtlich tätiger Geschäftsführer des Bücherei-Fördervereins, kann dieses Engagement seiner Ehefrau nur unterstreichen: „Ich war praktisch mit der Bücherei verheiratet“, lacht er. Nun freuen sich beide auf ein Leben nach der Bücherei, denn zum 31. Dezember 2022 geht Rita Plum in den Ruhestand. Wenige Tage zuvor aber feierte die 64-Jährige noch mit vielen Weggefährten und treuen Lesern ein kleines Abschiedsfest – selbstverständlich in den Räumen der Bücherei. Den ganzen Tag über lief eine Bilderserie auf der Leinwand, die Zeugnis davon gab, wie lebendig, bunt und im wahrsten Sinne des Wortes vielseitig das Leben in der Bücherei über die bloßen Ausleihzeiten hinaus war.

Zu den vielen Gästen an diesem langen Abschiedstag gehört auch der frühere Simmerather Bürgermeister Karl-Heinz Hermanns, in dessen Amtszeit die in Hückelhoven-Brachelen geborene Diplom-Bibliothekarin eingestellt worden war. „Sie war ein Glücksfall für uns, und der kompetente Kopf der Gemeindebücherei“, sagt er.

Rita Plum, die im Oktober 2011 ihre Stelle in Simmerath antrat, konkretisiert die Merkmale ihrer besten Berufsjahre in der Nordeifel: „Nie bin ich näher an den Menschen gewesen“, sagt sie. In Simmerath habe sie nicht nur gelernt, auf die Wünsche der Kunden einzugehen sondern auch ein Gespür dafür entwickelt, „herauszufinden, was die Leute nicht direkt äußern.“

Vor ihrem Start in Simmerath konnte Rita Plum bereits auf eine fundierte berufliche Erfahrung zurückgreifen. Fünf Jahre leitete sie als Stellvertreterin die Stadtbücherei Düren, davor war sie 13 Jahre lang in der Stadtbücherei ihres Heimatortes Hückelhoven beschäftigt.

Als sie in Simmerath zunächst mit einer halben Stelle startete, spürte sie sogleich, dass die Gründung eines Fördervereins für die Bücherei ebenso notwendig wie hilfreich sein würde. Diese Einschätzung sollte sich auch bewahrheiten. Mit Hilfe des Vereins, der zwischenzeitlich knapp 50 Mitglieder zählt, konnten viele der von Rita Plum angestoßenen Initiativen und Aktivitäten der Bücherei in kreativer Teamarbeit umgesetzt werden. Mit regelmäßigen Lese- und Vortragsveranstaltungen in der Bücherei setzte sie neue Schwerpunkte und veränderte in der Öffentlichkeit das Bild einer Bibliothek, die für sie immer mehr sein sollte als eine Bücherverwahranstalt sondern ein Ort der lebendigen Begegnung. Beim Leseverhalten der Kinder und Jugendlichen habe sie „etwas Aufbauarbeit“ leisten müssen, und das Angebot an Kinder- und Jugendliteratur entsprechend angepasst. Die Wirkung blieb nicht aus: Seit ihrem Eintritt im Jahr 2011 bis heute wurde die Zahl der jährlichen Entleihungen um das Dreifache auf aktuell 40.000 gesteigert. Das liege zum großen Teil aber auch an den vielen neuen Familien, die in den zurückliegenden Jahren nach Simmerath gezogen seien, räumt Rita Plum in aller Bescheidenheit ein. 1228 aktive Leser zählte Ende 2022 der aktuelle Gesamt-Kundenbestand, der auf rund 12.000 Medien zurückgreifen kann. Pro Jahr werden rund 1000 Bücher neu angeschafft, um das Angebot aufzufrischen; gleichzeitig wird der Altbestand gelichtet.

Als „Meilenstein“ in der jüngsten Entwicklung der Bücherei sieht Rita Plum die Einführung der sogenannten „Onleihe“ im Jahre 2014. Diese sei zu einem „wichtigen Standbein“ für die Einrichtung geworden, „auch wenn das physische Bücherregal immer noch im Vordergrund steht“. Von allen Lesern nutzten 313 (25,5 Prozent) auch die Onleihe. Über das neue digitale Angebot werden in Simmerath inzwischen rund 1000 Entleihungen im Monat abgewickelt. Mit der Onleihe-App können E-Books, Hörbücher, Zeitungen und Magazine von angemeldeten Anwendern im Rahmen ihrer Mitgliedschaft ohne zusätzliche Kosten genutzt werden.

Dem Ruhestand im kommenden Jahr sieht Rita Plum völlig gelassen entgegen. Sie freut sich darauf, ihre Zeit neu einteilen und genießen zu können („keine Fernreisen“), und ein anschließendes Engagement im Förderverein der Gemeindebücherei sei für sie „nicht ausgeschlossen, wenn es gewünscht ist.“ Sicher ist nur, dass sie in ihrer jetzt großzügig bemessenen Freizeit regelmäßig ein gutes Buch zur Hand nehmen wird, und nicht auszuschließen ist, dass sich darunter auch einmal mehr ihr Lieblingsbuch „Die Taube“ von Patrick Süskind befinden wird.

Unterdessen läuft bei der Gemeindeverwaltung Simmerath die Nachfolgeregelung für die ausscheidende Büchereileitern, die sich schwieriger als gedacht darstellt. Dass inzwischen bereits die vierte Stellenausschreibung veröffentlicht wurde, zeigt, dass der Fachkräftemangel kein Berufsfeld mehr verschont.