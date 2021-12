Blindgänger : Zehn-Zentner-Bombe in Simmerath entschärft

Die Bombe, die im geplanten Neubaugebiet Am Meisenbruch entdeckt worden war, ist entschärft worden. Foto: MHA/Heiner Schepp

Update Simmerath Die Weltkriegsbombe, die am Mittwoch in Simmerath entdeckt worden war, ist entschärft worden. Die evakuierten Menschen können in ihre Häuser zurückkehren.

Große Aufregung in Simmerath: Nachdem bei einer Kampfmittelsuche im geplanten Neubaugebiet „Am Meisenbruch“ eine Zehn-Zentner-Bombe gefunden worden war, mussten zahlreiche Anwohner ihre Häuser und Wohnungen verlassen und Straßen abgesperrt werden.

Um kurz vor 16 Uhr gab es schließlich Entwarnung: Experten entschärften die Bombe. Die Anwohner, die teilweise in der Sekundarschule Simmerath untergebracht worden waren, konnten wieder zurückkehren.

Bombenfund in Simmerath Bereich des Neubaugebietes Am Meisenbruch

