Günter Scheidt gestorben : Sein Wort hatte Gewicht

Für Eicherscheid immer im Einsatz: Der langjährige Ortsvorsteher Günther Scheidt starb jetzt im Alter von 72 Jahren. Foto: Peter Stollenwerk

Eicherscheid Günter Scheidt ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Eine Nachricht, die für Trauer, Betroffenheit und Bestürzung sorgt.

Günter Scheidt ist tot: Mit Trauer, Betroffenheit und Bestürzung wurde in Eicherscheid und in der Region die Nachricht vom Tode des langjährigen Ortsvorstehers und Kommunalpolitikers aufgenommen. Günter Scheidt starb am vergangenen Montag, dem zweiten Weihnachtstag, im Alter von nur 72 Jahren an den Folgen einer langwierigen tückischen Krankheit.

Auch wenn sein Gesundheitszustand sich im Laufe des Jahres immer mehr verschlechterte, kämpfte er bis zuletzt und nahm wie gewohnt am öffentlichen Leben teil. Beim Landesentscheid 2022 des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ brachte er sich aktiv ein und feierte mit seinen Mitbürgern im Herbst den Gewinn der Silbermedaille. Mehr aber noch dürfte ihn die jüngste Nachricht gefreut haben, dass der Bestand der Förderschule Nordeifel in Eicherscheid nach einer langen Phase der Unsicherheit jetzt langfristig gesichert ist.

Ob Schule, Vereine oder Dorfentwicklung: Wenn es um die Belange von Eicherscheid ging, führte an Günter Scheidt kein Weg vorbei. Jahrzehntelang prägte er als Ortspolitiker und engagierter Vereinsmensch das dörfliche Leben, das Miteinander und das Profil in seinem geliebten Heimatort Eicherscheid. Dass man ihn gelegentlich auch als „Mr. Eicherscheid“ bezeichnete, ließ Günter Scheidt mit der ihm eigenen Bescheidenheit und Zurückhaltung nur ungern gelten. Geräuschvolle Auftritte und ausufernde Reden lagen ihm fern. Günter Scheidt, der bis zum Jahr 2011 als Lehrer an der Realschule Stolberg beschäftigt war, war ein Mann der Tat und ein Mann der Basis. Er wusste genau, wann es galt, die Stimme zu erheben und die Sache auf den Punkt zu bringen.

Diese Meinungsstärke, sowie Augenmaß und Kompetenz in der Sache, verschafften ihm auch innerhalb der CDU-Fraktion des Gemeinderates wie auch in der Parteispitze Respekt und Einfluss. Sein Wort hatte Gewicht, und Günter Scheidt wusste auch, wie er seinen Interessen Gehör verschaffte, ohne dabei den Blick auf das Allgemeinwohl und die Belange der gesamten Gemeinde Simmerath zu verlieren. Er wusste, was machbar war, und leere Versprechungen widersprachen seiner Auffassung von Ortspolitik. Er war aber auch in der Lage, sich der Kritik zu stellen, denn jedem alles recht zu machen, war nie sein Ziel.

Langjähriger Ortsvorsteher

18 Jahre lange bekleidete er das Amt des Ortsvorstehers. „Ich wollte etwas für die Menschen im Ort bewirken, Akzente setzen, Ideen einbringen und die Zukunft mitgestalten. Deshalb wollte ich die Aufgabe übernehmen“, sagte Günter Scheidt vor gut einem Jahr. Er war für die Bürger immer ein Ansprechpartner und er rief eine Vielzahl von Aktionen und Initiativen ins Leben, die sein Heimatdorf schöner und lebenswerter machen sollten. Eine wichtige Grundlage für diesen Zusammenhalt der rund 1250 Einwohner bildete das Vereinsleben. In vielen Ortsvereinen brachte Günter Scheidt sich tatkräftig ein, vor allem beim Sportverein Germania Eicherscheid, dessen Vorsitzender er auch über viele Jahre war.

Bei der Kommunalwahl 1999 wurde Günter Scheidt für die CDU in den Rat der Gemeinde Simmerath gewählt, und fünf Jahre später zum Eicherscheider Ortsvorsteher. Er gehörte im Laufe seiner über 20-jährigen politischen Tätigkeit zahlreichen Fachausschüssen wie auch der Förderschulverbandsversammlung und der Verbandsversammlung des Schulverbandes Nordeifel an. Vom 2011 bis 2022 war er Vorsitzender des Gemeindesportverbandes Simmerath. 2014 wurde ihm die silberne Ehrennadel der Gemeinde Simmerath verliehen.

Stark gefestigt wurde die Solidarität im Ort durch die regelmäßige Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Eicherscheid nahm 1969 erstmals am Dorfwettbewerb teil, und 1975 gab es das erste Edelmetall auf Kreisebene. 1989 erreichte Eicherscheid im siebten Anlauf das erste Landesgold. Dieser Erfolg wurde 1997 und 2006 wiederholt. 2007 wurde der Eicherscheid sogar Bundesgolddorf und erhielt 2010 den Europäischen Dorferneuerungspreis. Die Zukunftswerkstatt, die 2007 nach dem großen Erfolg auf Bundesebene eingerichtet worden war, hat sich als nachhaltige Einrichtung gefestigt und findet nun ihre Fortsetzung in einem neuen Dorfrat, der sich gerade in der Gründungsphase befindet und von Günter Scheidt noch mit auf den Weg gebracht wurde.