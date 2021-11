Gedenken an jüdische Familie : Schüler reinigen Stolpersteine gegen das Vergessen

Die Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses Geschichte reinigten die „Stolpersteine“ in Eicherscheid. Foto: Andreas Litt

Eicherscheid Schüler und Schülerinnen des Leistungskurses Geschichte am Monschauer Gymnasium reinigen „Stolpersteine“ in Eicherscheid, um das Gedenken an die jüdische Familie Kaufmann wachzuhalten.