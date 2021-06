14 Standorte : Rursee-Genuss-Stationen sind eröffnet

Fritten mit Aussicht: Bei „Seppis Eck“ am Bollard in Rurberg ist der schöne Rurseeblick inklusive. Foto: MHA/Marco Rose

Rurberg Örtliche Gastronomie und mobile Streetfood-Stände laden bis zum 30. September zum süßen und herzhaften Genießen am Rursee ein.

Das Angebot der Rursee-Genuss-Stationen in Rurberg hat eröffnet, teilt die Gemeinde Simmerath mit. Hier laden örtliche Gastronomie und mobile Streetfood-Stände zum süßen und herzhaften Genießen am Rursee ein und bieten gemeinsam bis zum 30. September an 14 Standorten ein vielseitiges Essens- und Getränkeangebot von Fischbrötchen mit Räucher- und Backfisch, Eifeler-Rand-Brötchen, Spareribs, der klassischen Pommes oder Bratwurst bis hin zu Waffeln, Crêpes und Poffertjes.

Das Konzept der Rursee-Genuss-Stationen wurde entwickelt, um die Rurberger Gastronomie bei den erwartbar hohen Besucherzahlen in der Tourismussaison 2021 zu unterstützen und das Gästeaufkommen an den bekannten Engstellen zu entzerren. Im Ort verteilte Sitzgelegenheiten laden zum gemütlichen Verweilen ein. Die weitläufigen Grünflächen des Rurseezentrums sowie die Wiesen am Nationalpark Eifel-Tor und im Sief bieten sich auch dazu an, auf der eigenen Picknickdecke die unterschiedlichen Leckereien zu genießen.