Eiserbachsee, -damm und -park wie man das Areal heute kennt: Autos können den See praktisch umrunden und sorgen teils für erhebliche Störungen. Das Nationalparktor (im Foto unten rechts) bietet wenig Aufenthaltsqualität. In einigen Jahren soll sich das Bild grundlegend ändern. Dann wird der Damm autofrei sein, am Nationalparktor soll der Kirschenplatz zum Verweilen einladen. Und der Park am Eiserbachsee soll unter anderem mit einem Wildkatzenlehrpfad vor allem für Familien mit Kindern aufgewertet werden. Foto: Marco Rose