Promotion aus Simmerath : Ricardo Marinello sammelt über Nacht Millionen Follower

Städteregion/Einruhr Ruhig geworden war es um Ricardo Marinello, nachdem er 2007 „Das Supertalent“ gewann. Ein Tiktok-Video von Chris G. Maier aus Einruhr hat ihn jetzt zum neuen Social-Media-Star gemacht.

Eine rege Konzerttätigkeit mit hochrangigen Ensembles und Kollegen folgt. Doch der ganz große Erfolg will sich nicht mehr einstellen. Das große Geld ist auch nicht. Im Gegenteil. Marinello investiert seinen Gewinn in ein Gastronomieprojekt der Eltern. Das scheitert, er stottert die Schulden ab.

I love Pizza and music at Rossi Würselen @Gastroboy1982 #fyp #fypシ #singer #musica #music #prank

„Der große Traum von Ricardo ist es, die Menschen für die Oper zu begeistern“, sagt Chris G. Maier. Der Journalist, Film und TV-Produzent aus Einruhr kennt Marinello aus alten RTL-Tagen. „Ich habe ihm in ruhigen Zeiten den ein oder anderen Auftritt vermitteln können“, sagt der 51-Jährige, der gemeinsam mit seiner Frau und Beautybarinhaberin Clarissa das alte Hotel „Sonnenhof“ in eine Appartmentresidenz umbaut.

Wegen der geringen Social-Media-Reichweite wollten Fernsehsender nicht über Marinello berichten, Maiers Kontakte im Managementbereich halfen nicht weiter, also musste eine Idee her. Die Rückkehr auf die öffentliche Bühne geht halt nur, wenn er im Netz wieder auf sich aufmerksam machen würde – so die Idee.

„Mit dem ersten Video aus dem Düsseldorfer ,Sansibar‘ hatten wir nach drei Tagen bereits eine Million Ansichten. Wir drehten mehr“, erzählt Chris Maier: in Stolberg im „Prosecco“, in Büsbach im „La Bomba“ und bei Harley Davidson in Aachen. Die Videos landeten immerhin knapp unter einer Million und seine Followerzahl erhöhte sich in wenigen Tagen auf 11.000.