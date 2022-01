Jagdberater warnt : Rasierklingen in Fleischbällchen entdeckt

Rasierklingen in Fleischbällchen entdeckt

Hundehalter aufgepasst: Köder mit Rasierklingen wurden im Wald- und Wiesenbereich am Lammersdorfer Sportplatz entdeckt. Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Lammersdorf Hundehalter sollten beim Gassigehen mit ihren Vierbeinern im Umfeld des Lammersdorfer Sportplatzes Vorsicht walten lassen. Dort wurde mit Rasierklingen präpariertes Fleisch gefunden.

In dem Wiesen- und Waldgelände hinter dem Sportplatz an der Lammersdorfer Schießgasse wurden am Freitag Hundekotbeutel mit brisantem Inhalt sichergestellt, sagt Jagdberater Karl-Heinz Kuckelkorn.