Landesbetrieb Straßenbau : Pünktlich vor dem Schulbeginn ist die L106 wieder frei

Letzter Feinschliff an der L106: Zwischen Dedenborn und Hammer werden die Schutzplanken montiert. Macht das Wetter nicht doch noch einen Strich durch die Rechnung, erfolgt am Freitagnachmittag die Freigabe für den Verkehr. Foto: Jürgen Lange

Dedenborn/Hammer Oft genug ärgern sich Bürger, wenn Arbeiten länger dauern als geplant. Dem Landesbetrieb Straßenbau gebührt denn nun ein Lob: Pünktlich wird die Strecke zwischen Hammer und Dedenborn für den Verkehr freigegeben.

„Wenn uns das Wetter nicht doch noch einen Strich durch die Rechnung macht“, sagt Bruno Alzer. Aber der Betriebsleiter der Straßenmeisterei in Simmerath ist optimistisch. Der Wetterbericht verspricht genug trockene Phasen während des Regenwetters, um die letzten wichtigen Arbeiten abschließen zu können.

Wenn das so wie geplant gelingt, dann kann die Landesstraße 106 zwischen Dedenborn und Hammer im Verlauf des Freitagnachmittags wieder für den Verkehr freigegeben werden. Dann haben die grundlegenden Arbeiten an der rund 2,5 Kilometer langen Strecke genauso lange gedauert wie andere Ferien machen: Mit Rücksicht auf die Schülerschaft wurde die Sanierung der L106 in die Sommerferien anstatt wie ursprünglich angedacht während der schlechten Jahreszeit gelegt. Dann hätte vor allem im Falle eines Wintereinbruchs die Aseag nicht gewährleisten können, dass die Schülerinnen und Schüler auch zu ihren Bildungsstätten hätten transportiert werden können.