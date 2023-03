Hotel Paulushof in Rurberg : Neustart für das Traditionshaus am See

Steht sinnbildlich für die Geschichte Rurbergs: Das „Hotel Paulushof“ ist in den vergangenen fast 100 Jahren verschiedene Male neu auf- oder umgebaut worden. Foto: Marco Rose

Rurberg Dieter und Roland Henn machen das Erbe ihres Urgroßvaters fit für die touristische Zukunft und möbeln dafür nicht nur die Gastronomie kräftig auf. Aus dem Hotelrestaurant wird nun das „Flow“.

Urlaub in der Eifel ist längst nicht mehr nur das Privileg der älteren Semester. Dies registrieren Touristiker in Monschau ebenso wie am Rursee, wo sich im Laufe der vergangenen Jahre das Bild deutlich gewandelt hat – und das nicht erst mit der Corona-Pandemie. Es kommen mehr Familien, aber auch junge Paare. Menschen, die die heimische Natur erleben wollen, dafür gezielt den Nationalpark und seine Umgebung ansteuern und auch gerne mal ein paar Tage in der Eifel bleiben – im Camper oder auch im Hotel, wenn es etwas gediegener sein darf.

Doch wie spricht man eine Generation an, die nicht mehr vom Wandern, sondern vom Hiking redet? Jedenfalls nicht mehr so, wie man das über viele Jahrzehnte gemacht hat. Davon sind Dieter und Roland Henn überzeugt. Die beiden Brüder haben mit ihren Geschwistern nicht nur das „Hotel Paulushof“ von ihren Eltern geerbt, auch der Ferienpark Rurberg mit 16 Ferienhäusern und großer Tennishalle zählt zum Familienbesitz. Die gute Stube Rurbergs hatte zuletzt etwas Patina angesetzt und wirkte so, wie man sich einen Gasthof in der Eifel gemeinhin vorstellt: geprägt von immer dunkler werdenden Hölzern, gediegen zwar, aber auch ein wenig aus der Zeit gefallen – so, wie der Urlaubsort Rurberg im Allgemeinen. „Leider ist der Ort in den vergangenen Jahren zunehmend in einen Dornröschenschlaf gefallen“, sagt Dieter Henn. Doch damit ist jetzt Schluss.

Helle, moderne Möbel

Im Sommer werden nach dem Rurseefest die Bagger rollen – die Gemeinde startet dann den ersten Bauabschnitt zur Aufwertung der touristischen Infrastruktur. Zunächst soll die Seepromenade ein modernes Erscheinungsbild verpasst bekommen. Direkt an der Promenade liegt auch das „Hotel Paulushof“. Hier wird schon seit dem vergangenen Herbst umgebaut. In dem ältesten Teil des Hauses werden die Hotelzimmer seit Oktober grundlegend modernisiert. Anfang kommenden Jahres sind dann die zweite Hälfte der Hotelzimmer sowie das Schwimmbad und die Sauna an der Reihe. Helle, moderne Möbel sollen in den Zimmern künftig für eine einladende Optik sorgen. Spektakulär war die Aussicht aus den Obergeschossen in den zum See gelegenen Zimmern schon immer – nun soll auch das Interieur erstklassig werden.

Selbiges gilt auch für den Rezeptionsbereich und das Restaurant, das bisher nicht gesondert vermarktet wurde. Künftig wird es in hellen, freundlichen Farben schön loungig daherkommen. Passend dazu wird das Restaurant nach der Neueröffnung erstmals einen eigenen Namen tragen und auch unabhängig vom Hotel über einen separaten Eingang zu betreten sein. „Flow“ wird es heißen – angelehnt an das Lebensgefühl am See, „wo immer alles irgendwie im Fluss ist“.

„Wir wollen mit dem Restaurant auf diese Weise auch verstärkt das Eifeler Publikum ansprechen. Wir haben eine tolle Lage, eine fantastische Aussicht auf den See“, sagt Dieter Henn. Der 55-Jährige hat bislang als Banker gearbeitet. Gemeinsam mit seinem Bruder Roland, von Hause aus Bauingenieur, will er dem Familienbetrieb zu einem neuen Höhenflug verhelfen. Bislang sei das Hotelrestaurant eben oftmals nur als Restaurant für Hotelgäste wahrgenommen worden – damit wollen die Henns nun aufräumen.

Krempeln den Familienbetrieb gemeinsam um: Die Brüder Dieter (links) und Roland Henn. Foto: Marco Rose

Betriebsleiter Michael Barberic und sein 15-köpfiges Team arbeiten schon an einem Imagewechsel. „Wir setzen auf hochwertige, moderne und regional geprägte Küche“, sagt Barberic. Wild soll auf die „kleine, aber feine Karte“, und Fisch natürlich auch. Daneben soll das Frühstück ausgebaut werden, einmal wöchentlich wird das „Flow“ zu einem ausgedehnten Brunch einladen.

Ein Sinnbild für den ganzen Ort

Moderne und Tradition – das ist das Spannungsfeld, in dem sich das „Hotel Paulushof“ seit jeher bewegt. Der Gasthof steht sinnbildlich für die wechselvolle Geschichte von Rurberg, die eng mit dem Bau und Ausbau der Talsperre verbunden ist. Als das Hotel 1925 von Josef Leister, dem Urgroßvater der aktuellen Besitzergeneration, gegründet wurde, erhielt es seinen Namen nach dem um 1200 gegründeten Ort Paulushof. Vom See war im Rurtal zu dieser Zeit noch nichts zu sehen.

Die 16 Ferienhäuser nahe des Eiserbachsees wurden bereits modernisiert. Foto: Marco Rose

Zehn Jahre später musste die Ortschaft Paulushof dem Bau der Talsperre weichen – und mit ihm das Hotel von Josef Leister. 1937 an neuer Stelle erbaut, wird der Paulushof im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt und 1948 wieder eröffnet – um acht Jahre später erneut der Talsperre zu weichen. Denn mit der Aufstockung um 14 Meter auf die heutige Höhe wird das Gasthaus ein zweites Mal geflutet. Bei Niedrigwasser sind seine Grundmauern noch heute im See zu sehen. 1960 entsteht der Bau an der heutigen Stelle und wird 1982 noch einmal vergrößert.

Digital und modern

Den Umbau wollen die Henns nun auch für eine grundlegende Digitalisierung nutzen – auch weil der Personalmangel in der Gastronomie sie dazu zwingt. Zwar ist noch nicht an den Einsatz eines Bedienungsroboters gedacht, wie er bereits im Eifelhaus in Einruhr zum Einsatz kommt. Die Gäste sollen künftig aber ihre Bestellung selbst per Smartphone und QR-Codes aufgeben können. „Natürlich wird es auch weiterhin die Möglichkeit geben, bei der Bedienung eine Bestellung aufzugeben“, sagt Roland Henn. Er ist sich allerdings sicher, dass gerade junge Leute diese Möglichkeit gerne nutzen werden. „Das reduziert schließlich nicht zuletzt die Wartezeiten.“ Auch sollen die Hotelgäste künftig selbst digital einchecken können. „Das entlastet die Mitarbeiter im Service“, sagt Michael Barberic. 30 Zimmer hat das Hotel, davon werden einige sogar als Familienzimmer ausgebaut.

Foto: Marco Rose 11 Bilder Neustart am See

Die 16 einzelnen Häuser des Ferienparks sind unterdessen ebenfalls grundlegend modernisiert und neu möbliert worden und gleichzeitig energetisch auf Luft-Wärme-Heizungen umgestellt worden. Die Tennishalle mit der dazugehörigen kleinen Gastronomie soll künftig „neu belebt“ werden, sagt Dieter Henn. Das Lokal soll dann für Familienfeiern buchbar sein – inklusive Catering durch das „Flow“. Der ehemalige Banker lacht. „Ideen haben wir viele!“ So denkt Henn bereits über eine deutlich erweiterte Seeterrasse nach. „Ein Ziel für das kommende Jahr!“