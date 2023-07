In Lammersdorf : Neues Bauland auf den Weg gebracht

​ Lammersdorf Der Planungsausschuss der Gemeinde Simmerath spricht sich für die Erschließung einer rund 4.500 Quadratmeter großen Fläche „Auf dem Wollerscheid“ in Lammersdorf aus.

Neues Bauland kann nicht nur in Form komplett neuer Baugebiete entstehen, sondern auch in kleinerem Rahmen. So ist es nun in Lammersdorf in der Straße „Auf dem Wollerscheid“ geplant. Anlass zur Aufstellung des Bebauungsplanes 199 war der Antrag der Grundstückseigentümer, im Plangebiet vier Baustellen für Ein- und Mehrfamilienhäuser zu schaffen, um im Ort benötigte Bauflächen schaffen zu können.