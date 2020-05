Auf B266 in Kesternich : Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Simmerath Bei einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto ist am Dienstagabend ein Motorradfahrer in Kesternich bei Simmerath schwer verletzt worden. Die Bundesstraße 266 war zeitweise gesperrt.

Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr. Nach ersten Informationen der Polizei wollte ein in Richtung Einruhr fahrender Pkw-Fahrer auf der B266 nach links auf die Landesstraße 166 abbiegen. Dabei stieß sein Wagen in der Einmündung mit dem entgegenkommenden Motorrad zusammen.

Der Zweiradfahrer stürzte und wurde schwer verletzt. Herbeigerufene Rettungskräfte kümmerten sich um das Unfallopfer. Wie ein Sprecher der Polizeileitstelle am Abend erklärte, schwebte der Mann offenbar nicht in Lebensgefahr.

Es handelte sich um den zweiten schweren Motorradunfall innerhalb von 24 Stunden in der Region. Am Montagabend war ein 44-jähriger Motorradfahrer in Eschweiler-Hastenrath von der Straße abgekommen und gegen ein Metallgeländer geprallt. Er starb noch an der Unfallstelle.