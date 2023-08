Straße bei Hammer nach Unfall gesperrt : Monster-Wohnwagen strandet im Rurtal

Eicherscheid/Hammer Auf der schmalen und kurvenreichen Strecke zwischen Eicherscheid und Hammer ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall gekommen: Ein per Sattelschlepper gezogener Wohnwagen war mit einem Kleinwagen zusammengestoßen.

Eine „Grand Design Momentum M-Class“ ist nicht für schmale Eifelserpentinen gemacht. Sie ist eher auf den großen Highways der Vereinigten Staaten zu Hause. Zu dem Schluss kommt man schon bei einem Blick auf das Datenblatt des im US-Bundesstaat Indiana gebauten Monster-Wohnwagens: Mehr als sechs Tonnen Gewicht bringt bereits der „kleine“ Doppelachser des US-Herstellers auf die Waage. Auf einer Länge von zwölf Metern – ohne Zugfahrzeug – finden Freunde des besonders luxuriösen Campings dank dreier „Slideouts“ so viel Platz wie in einem Ferienhäuschen.

Freilegung hat begonnen : Das unbekannte Bauwerk an der Finkensiefstraße gibt weiter Rätsel auf Das bei Kanalarbeiten zufällig entdeckte unbekannte Bauwerk unter der Finkensiefstraße in Stolberg gibt weiter Rätsel auf. Erste Teile sind jetzt freigelegt und werden von Archäologen untersucht.

Doch schon die „kleine“ Variante ist in der Eifel mitunter ein rollendes Hindernis. Auf der L106 zwischen Hammer und Eicherscheid wurde dem Fahrer am Montag die schiere Größe zum Verhängnis: Bei der Fahrt aus dem Rurtal, wo mit dem Camp Hammer ein vom ADAC mehrfach prämierter Campingplatz zu finden ist, stieß das riesenhafte Gespann am Nachmittag um 15.15 Uhr in einer Haarnadelkurve mit einem niederländischen Kleinwagen zusammen.