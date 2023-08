Vorreiter der Energiewende : Mona Neubaur erkundet Energiepotenziale auf dem Rursee

Hier lässt es sich aushalten: Auf dem Oberdeck der St. Nikolaus kam Umweltministerin Mona Neubaur auch mit Fahrgästen ins Gespräch. Foto: Peter Stollenwerk​

Rurberg Eine riesige Photovoltaik-Anlage über dem großen Parkplatz und Wasserstoffantrieb für Rurseeschiffe sind Gedanken, denen sich Ministerin Mona Neubauer vor Ort stellt.

Von Peter Stollenwerk

Völlig überraschend in prominenter Gesellschaft befanden sich plötzlich einige Fahrgäste, die am Mittwochnachmittag an der Obersee-Anlegestelle Rurberg eine Tour mit der Rurseeschifffahrt geplant hatten. Bei der 16.30 Uhr-Fahrt Richtung Urftseestaumauer mischte sich NRW-Umweltministerin Mona Neubaur ganz locker unter die Fahrgäste der St. Nikolaus.

Die Fahrt über den Obersee bildete den Abschluss des sogenannten „Energy-Roadtrips“ der grünen Ministerin, die auch stellvertretende NRW-Ministerpräsidentin ist. Insgesamt war die 46-Jährige zwei Tage im Land unterwegs, um mit „Vorreitern der Energiewende“ ins Gespräch zu kommen.

NRW-Umweltministerin Mona Neubaur am Steuer der St. Nikolaus: Obersee-Schiffsführer Felix Stollenwerk erläuterte dem prominenten Gast alle Details der Antriebstechnik. Foto: Peter Stollenwerk​

Bekanntlich sind die beiden Fahrgastschiffe der weißen Flotte auf dem Obersee wegen des Trinkwasserschutzes mit Elektromotoren unterwegs – und das übrigens schon seit 1960, dem Beginn des touristischen Schiffsverkehrs nach Aufstockung der Rurtalsperre.

Klimaneutrale Zukunft

Leicht wechselhaftes Sommerwetter und kräftige Westwinde waren ebenfalls Begleiter der einstündigen Rundfahrt, wobei der Wind der Ministerin nicht unwillkommen gewesen sein dürfte, ist er doch für die Zukunft als wichtiger Energielieferant eine feste Größe und somit passend zum energiepolitischen Konzept der Landesregierung.

Seit 2022 ist die aus Bayern stammende Politikerin Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie. „Wind, Sonne und Wasser sind der Schlüssel für eine nachhaltige Energieversorgung“, sagte Neubaur, und folglich führte sie ihre Energiereise durch Nordrhein-Westfalen zu Orten, an denen erneuerbare Energien für eine klimaneutrale Zukunft des Landes genutzt und ausgebaut werden.

Am Flughafen Weeze besuchte sie eine der größten Solaranlagen Nordrhein-Westfalens, und bei der Eifeltour am Mittwoch standen unter anderem Windparks in Schleiden und das Jugendstilkraftwerk Heimbach auf dem Programm. In Gemünd wurde sie mit den immer noch sichtbaren Schäden der Flutkatastrophe von 2021 konfrontiert, ehe die Ministerin zum entspannten Abschluss an Bord des klimafreundlichen Elektro-Ausflugsschiffes ging.

Wichtige Tourismusregion

„Ist das schön hier“, sagte Mona Neubaur als sie auf dem Oberdeck Platz nahm und lautlos mit der St. Nikolaus über den „Amazonas der Eifel“ in Richtung Urftmauer glitt. Bei diesem Panorama waren schöne Bilder garantiert. Rund um den Rursee befindet sich eine der wichtigsten Tourismusregionen in NRW. „Der Tourismus ist ein wichtiger Taktgeber im Land“, betonte die Ministerin, und in diesem Kontext sei die Eifel „ein fester Anker“. Hier sei das ganze Jahr über Saison, und insbesondere der Nationalpark sei dafür ein wesentlicher Faktor.

Im Salon der St. Nikolaus begnügte sich die Ministerin nicht nur mit Kaffee und Kuchen, sondern stieg im wahrsten Sinne des Wortes tief in die Materie der Schiffstechnik ein.

Schiffsführer Felix Stollenwerk erläuterte ihr die Antriebsfunktion des 170 kW starken Ausflugsbootes, und über eine Luke begab sie sich auch in den engen Schiffsrumpf, wo eine mächtige Batterieeinheit das Schiff in Bewegung hält. Sogar beim fachgerechten Verschließen der Luke legte sie unter den anerkennenden Blicken der Besatzung Hand an.

PV-Dach für Großparkplatz?

Intensiv tauschte sich Mona Neubaur auch mit Philipp Heuken von der Geschäftsführung der Rurseeschifffahrt aus. Vor allem ging es dabei um Fragen der weiteren Nutzung von grüner Energie. Das Unternehmen ist diesem Punkt durchaus offensiv unterwegs. Für den Großparkplatz am Rursee in Schwammenauel hat man beim Wasserverband Eifel-Rur als Eigentümer eine Überdachung des asphaltierten Platzes ins Gespräch gebracht. Damit wären die Fahrzeuge nicht nur vor der ständigen Sonneneinstrahlung geschützt, sondern die Rurseeschifffahrt könnte das Dach auch als Fläche für Solarenergie nutzen, um damit den eigenen Strombedarf zu decken.

Auch der Gedanke, dass die beiden größeren dieselbetriebenen Fahrgastschiffe auf dem Rursee von den technischen Voraussetzungen her ohne Weiteres mit Wasserstoff versorgt werden könnten, gefiel der Ministerin, doch das ist noch Zukunftsmusik. Ihr Denkanstoß, doch auch die beiden Rurseeschiffe eventuell mit umweltschonendem Batteriestrom zu versorgen, lässt sich dagegen in der Praxis nicht umsetzen. Das Gewicht der dafür erforderlichen Akkus wäre so groß, dass die zulässige Zahl der Fahrgäste um ein Drittel reduziert werden müsste – eine Maßnahme, die sich betriebswirtschaftlich nicht darstellen lasse.