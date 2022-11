Aus Modulen errichtet werden soll eine zeitlich befristete Vorläufer-Kita auf dem Gelände des Berufskollegs in Simmerath. Die Einrichtung soll später als ein neu gebauter Kindergarten im Lammersdorfer Hasselfuhr fortgeführt werden. Das Bild zeigt den Einbau der Einrichtung in der Kita Wiesengrund in Roetgen. Foto: Juergen Lange