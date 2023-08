Simmerather Modellflieger suchen Flugplatz : „Kraniche“ vor dem Aus

Simmerath Die Simmerather Modellflieger haben ihren Flugplatz verloren und suchen dringend einen Ersatzstandort. Der Umstieg auf leise und leichte Modelle mit E-Antrieb soll den Traditionsverein nun retten. Der sieht sich als Opfer eines Erpressungsversuchs.

Burkhard Wilden verschlägt es kurz die Stimme. Seit Monaten meidet er diesen Ort. Zu sehr schmerzt ihn der Anblick des verrammelten Vereinshauses. Wo die Simmerather „Kraniche“ im vergangenen Jahr noch ihre Modellflugzeuge starten und landen ließen, erinnert jetzt nur noch ein kleiner Haufen Schutt an den Schutzzaun, der die Start- und Landezone vom Publikumsbereich trennte. Über eine Verkaufsplattform im Internet hat der Verein den Zaun verkauft. Das massive Holzblockhaus, das als Vereinsheim diente, haben die „Kraniche“ verschenkt – es wird in Kürze abgebaut.

Wilden blickt traurig umher. Der 64-jährige Arzt aus Schmidt ist Vorsitzender eines Vereins, der mangels eigenen Flugplatzes vor dem Aus steht. Wilden hat schon als Zehnjähriger in den Anfangsjahren des seit 1970 bestehenden Vereins an Modellflugzeugen geschraubt. Seither hat ihn die Faszination des Fliegens und der dafür nötigen Technik nicht mehr losgelassen. Aus Bausätzen Miniaturausgaben großer Flugzeuge zu erschaffen – bis hin zum Düsenjet – hat etwas Magisches, das gestandene Männer wieder zu kleinen Jungs werden lässt.

Einige Mitglieder sind mit ihren Maschinen schon zu einem befreundeten Verein nach Eschweiler gewechselt. Denn die Perspektiven in der Eifel sind unklar. Schon der Einrichtung des letzten Platzes war eine langwierige Suche vorausgegangen. Die heute 72 Mitglieder des Vereins nutzten lange Zeit eine Fläche an der Kall als Flugplatz. Diese musste aus Wasserschutzgründen jedoch aufgegeben werden. Denn einige Piloten nutzten bis dato Flugzeuge, die mit Turbinen oder Verbrennungsmotoren angetrieben und daher auch vor Ort betankt wurden. Ein Platz in Eicherscheid konnte nicht genutzt werden, weil Anwohner die Ansiedlung des Modellflugplatzes verhinderten – sie kauften das infrage kommende Grundstück kurzerhand auf. Seither sahen sich die Flieger zu Unrecht als „zu laut“ tituliert: Nur wenige in Simmerath geflogene Modelle erreichten Geschwindigkeiten und Lautstärke von Düsenflugzeugen.