Auslieferung startet bald : Mehr Biotonnen für die Haushalte in Simmerath

Mehr Biotonnen für die Haushalte in Simmerath

In der Gemeinde Simmerath soll künftig jeder Haushalt eine Biotonne nutzen. Ausnahmen gibt es nur bei Eigenkompostierung. (Symbolbild) Foto: dpa/Jan Woitas

Simmerath Alle Haushalte in der Gemeinde Simmerath, die noch keine Biotonne nutzen, sollen nun eine erhalten. Ausnahmen sind nur unter einer Bedingung vorgesehen.

In den nächsten Tagen werden die Grundstückseigentümer in der Gemeinde Simmerath von der Regioentsorgung angeschrieben, die aktuell keine Biotonne für ihre Bio- und Küchenabfälle nutzen. Künftig soll jeder Haushalt eine Biotonne nutzen.

„Eine Ausnahme von dem Gebrauch der Bioabfallbehälter kann nur für den Fall einer vollständigen und zulässigen Eigenkompostierung gemacht werden“, erklärt Indra Balsam, Bereichsleiterin der Regioentsorgung. „Das bedeutet, dass die Möglichkeit bestehen muss, den auf dem Grundstück anfallenden Bioabfall zu behandeln und anschließend vollständig zu verwenden“, so Balsam weiter.

Neben den gesetzlichen Gründen, die unter anderem durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz (§ 11 KrWG) vorgegeben werden, gehe es der Gemeinde Simmerath und der Regioentsorgung darum, „mehr von diesem wertvollen Rohstoff zu erfassen und die Getrennthaltungspflicht für Bioabfälle verbindlich umzusetzen“, erläutert die Regioentsorgung in einer Pressemitteilung. „Privathaushalte können einen großen Beitrag zur Abfallvermeidung und damit zur Kreislaufwirtschaft in Deutschland leisten. Immer noch landen zu viele organische Abfälle im Restmüll und damit in der Müllverbrennung. Das ist zu schade!“, sagt Stephanie Pfeifer, Vorständin der Regioentsorgung, über die Hintergründe der Maßnahme.