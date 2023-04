Wiederverwertung : Krummer Nagel – kein Problem

Strauch Etwas wegzuwerfen, ist schnell gemacht. Heinrich Schreiber aus Strauch zeigt, wozu rostige Nägel aber noch gut sind.

Etwas wegzuwerfen, ist schnell gemacht. Das kommt für Heinrich Schreiber aus Strauch aber fast nie in Frage. Der 87-Jährige ist nicht nur ein phantasievoller Tüftler und Bastler, er ist auch ein Meister darin, Rohstoffe wiederzuverwerten oder alten und abgenutzten, aber noch gebrauchsfähigen Gegenständen, eine neue Funktion zu geben. Im Leben von Heinrich Schreiber dreht sich vieles um Nachhaltigkeit, und das schon zu einer Zeit als Begriff noch längst nicht in aller Munde war.

So stellte sich für ihn kürzlich die Frage „Was tun mit alten Nägeln?“ Er nahm diese Herausforderung an und konstruierte eine Art Biegepresse, die nach dem Kniehebelprinzip funktioniert. Die Pressvorrichtung selbst stammt noch von einem alten Mähbalken. Mit einem leichten Hebelschwung wird ein verbogener und rostiger Nagel wieder gerade gedrückt. Hunderte Nägel liegen auf dem Tisch, die als recycelte Drahtstifte irgendwann noch einmal ihren Dienst als strapazierfähige Befestigung tun sollen. Für die größeren Nägel hat Schreiber noch einen weiteren, bewährten Verwendungszweck gefunden, indem er sie als als stabile Verbindungsstücke bei Schweißarbeiten nutzt.

Die rostigen Nägel entnimmt er aus einem großen Altholz-Haufen, der üblicherweise hätte entsorgt werden sollen. Heinrich Schreiber aber hatte eine andere Idee: Das unbehandelte Holz verfeuert er in seiner Zentralheizung; die Nägel werden wie beschrieben wiederverwertet. Wenn sich einmal ein Nagel zu fest im Holz verfangen hat, lässt sich der Tüftler nicht aus der Fassung bringen. Mit einem selbst konstruierten Holzspalter, der auch Astholz brechen kann (das erspart die Ketten- oder Kreissäge) dringt er zu den tiefsitzenden Nägeln vor.

„Neue Nägel sind nicht gerade preiswert“, nennt Heinrich Schreiber noch einen weiteren Aspekt seiner Erfindung, und außerdem seien benutzte und angerostete Nägel mindestens so stabil wie Neuware. Als Experte für Metalltechnik weiß er, dass Stahl sich beim Biegen verfestigt und dadurch höhere Stabilität gewinnt. Der angesetzte Rost sorge zudem dafür, dass der rau gewordene Nagel sich bei seiner Zweitverwertung noch besser mit dem Holz verbinde.

Rostige und krumme Nägel wieder gerade zu klopfen, ist in der Eifel übrigens nichts Ungewöhnliches. Gerade die ältere Generation wird sich darin erinnern, dass in früherer Zeit kein gebrauchter Nagel weggeworfen, sondern mühsam mit dem Hammer gerade geklopft wurde.

Heinrich Schreiber weiß auch, dass es Menschen gibt, die seine Ideenvielfalt und den damit erzielten Nutzen nicht immer nachvollziehen können, aber das wird ihn bestimmt nicht davon abhalten, sich weiter mit dem Thema Wiederverwertung zu beschäftigen. In seiner Werkstatt ist soeben ein ziemlich ramponiertes Leichtkraftfahrzeug eingetroffen, das noch einiges an Reparaturen erfordert. „Ein solches Auto kann man doch nicht einfach zum Schrott bringen“, sagt Heinrich Schreiber und werkelt weiter in seiner Welt der Wiederverwertung. Wegwerfen ist für ihn eben keine Alternative.