Windpark Lammersdorf : Kran kommt, Rotorblatt wird repariert

Lammersdorf In der Nacht auf Mittwoch, 12. August, wird für den Windpark Lammersdorf ein Kran angeliefert: Dieser wird benötigt, um an der nördlichsten Anlage im Windpark ein Rotorblatt zu reparieren, das durch Blitzeinschlag beschädigt worden ist.

„Wenn der Kran fertig montiert ist, nehmen wir das beschädigte Rotorblatt vom Turm und reparieren es am Boden“, erläutert Stefan Keutgen, Abteilungsleiter technische Betriebsführung, von der Stawag Energie GmbH, einer 100-prozentigen Tochter der Stawag. „Diese Arbeiten starten nächste Woche und dauern rund zwei Wochen. In der zweiten Septemberwoche soll die gesamte Maßnahme inklusive Blattmontage am Turm abgeschlossen sein.“