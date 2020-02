Schreck am Dienstag : Karnevalszelt in Kesternich eingestürzt

Das Festzelt der KG Lehmschwalbe am Dorfgemeinschaftshaus in Kesternich ist eingestürzt. Foto: Karl-Heinz Hoffmann

Kesternich Am Samstag noch hatten dort einige Hundert Besucher die Prinzenproklamation gefeiert: Das Festzelt der Karnevalisten aus Kesternich ist eingestürzt.

Am Boden zerstört zeigten sich die Karnevalisten aus Kesternich, als sie Dienstagnachmittag das Festzelt am Dorfgemeinschaftshaus in Augenschein nahmen. Das Zelt der Kester Lehmschwalbe, in dem am Samstag noch einige Hundert Besucher die Prinzenproklamation gefeiert hatten, ist möglicherweise aufgrund der Schneelast in der Mitte zusammengebrochen.