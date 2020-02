Kostenpflichtiger Inhalt: Zweiter Zeltbruch in Kesternich : Karnevalsgesellschaft auf harte Probe gestellt

Wenig einladend zeigte sich das Festzelt in Kesternich, nachdem es zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen einstürzte. Blätter fegen über den Boden, die Unterkonstruktion wird bis zum Abbau mit Stützen abgefangen. Foto: Peter Stollenwerk

Kesternich Die Karnevalssession 2020, wenngleich noch lange nicht beendet, wird der KG Kester Lehmschwalbe wohl nachhaltig in Erinnerung bleiben, denn noch nie wurde der Verein in seiner fast 70-jährigen Geschichte auf eine so harte Probe gestellt.