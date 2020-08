Hahner Straße : Drei Menschen bei Frontalzusammenstoß lebensgefährlich verletzt

Simmerath/Roetgen Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Hahner Straße zwischen Lammersdorf und Mulartshütte sind am Montagmittag vier Menschen verletzt worden. Drei von ihnen schweben in Lebensgefahr.

Nach aufwendigen Ermittlungen stellt sich der Hergang laut Polizei wie folgt dar: Zwei Autos fuhren gegen 13 Uhr hintereinander aus Richtung Lammersdof kommend in Richtung Mulartshütte. In einer langgezogenen Linkskurve überholte der vorausfahrende Wagen den Angaben zufolge ein Auto. Dabei konnte der Fahrer einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug durch rechtzeitiges Einscheren noch verhindern.

Der 40-Jährige, seine 32 Jahre alte Beifahrerin und ein achtjähriges Mädchen auf der Rücksitzbank erlitten dabei lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch am Dienstagmorgen schwebten die drei noch in Lebensgefahr, wie Petra Wienen, Pressesprecherin der Aachener Polizei, auf Nachfrage mitteilte. Der Alsdorfer wurde mit schweren Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.