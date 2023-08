Schnupperangeln : Für viele dicke Fische ist der Rursee zu sauber

Peter Lerch aus Mützenich ist einer der vielen leidenschaftlichen Angler im ASV Rursee. Foto: Anneliese Lauscher Foto: Anneliese Lauscher

Rurberg Worauf es beim Angeln ankommt und warum die Fische im Rursee nicht besonders groß werden, kann man bei einem Schnupperangeln erfahren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anneliese Lauscher

„Schon mal eine Angel in der Hand gehalten?“ So fragt der Rheinische Fischereiverband auf einem Flyer und wirbt mit einem „Schnupperangeln“. Der ausführende Verein ist der Angelsportverein (ASV) Rursee.

Dieser hat seinen Sitz in Woffelsbach, er zählt über 1000 Mitglieder in sechs Untergruppen. „Bei uns gibt es in der Mitgliedschaft keine Altersbegrenzung“, erläutert der 1. Vorsitzende des ASV Rursee, Siegfried Lauscher, „manche begeisterten Angelfreunde melden ihr Kind schon direkt nach der Geburt bei uns an!“ Und der Geschäftsführer, Herbert Schönewald, fügt hinzu: „Wir haben auch nicht wenige Anglerinnen!“ Die Liebe zur Natur und zum stillen Erlebnis am Seeufer ist allen Anglern gemeinsam. „Das Abtauchen vom Alltag zu unserem Hobby hier am und auf dem See, so manche Naturbeobachtung, besonders frühmorgens, das ist einzigartig und unbezahlbar“, schwärmt Peter Lerch, ein erfahrener Angler aus Mützenich.

Im ASV Rursee lernt man viel über das Gewässer, über den notwendigen Besatz und den Schutz der verschiedenen Fischarten. „Der See hat sich gut entwickelt“, sagt Herbert Schönewald, „die Laichbürsten, die wir vor einigen Jahren an vielen Stegen angebracht haben, sind ein großer Erfolg.“ Hierzu erläutert Siegfried Lauscher: „Der Rursee ist nicht immer gleich gefüllt, der Wasserstand schwankt beträchtlich. So kam es immer wieder vor, dass Laich, den die Fische in Ufernähe abgelegt hatten, vertrocknete. Die Fische nehmen die Laichbürsten, die immer im Wasser sind, an und können sich nun leichter vermehren.“

„Rurseefelchen“. Dieser schmackhafte Speisefisch kam am Sonntag in die Pfanne. Foto: Anneliese Lauscher

Der Rursee ist sehr sauber, das freut die Touristen und die Wassersportler; aber für die Fische ist er zu sauber. Herbert Schönewald weiß: „Im Rursee fehlt jegliche Vegetation. Da seit Jahren keinerlei Abwässer in den Rursee eingeleitet werden, entsteht viel zu wenig Plankton, und die Fische finden zu wenig Nahrung. Sie werden hier nicht besonders groß, und sie vermehren sich auch nicht optimal. Da helfen wir nach durch Besatz von mehreren Arten.“ Außerdem sorgen Angler auch durch sporadische Aktionen für saubere, müllfreie Ufer.

Die allererste Voraussetzung für das Angeln ist das Ablegen der Sportfischerprüfung; dafür ist der Rheinische Fischereiverband zuständig. Er bietet Online-Seminare an; da geht es beispielsweise um Angelmethoden, die richtige Ausrüstung und Bestimmungen zum Artenschutz. In den Rurseegewässern findet man mindestens 20 Fischarten, von Aal über Hecht und Rotauge bis Zander.

Um noch mehr Menschen für dieses Hobby zu begeistern, lädt der Rheinische Fischereiverband nun am kommenden Sonntag zum Schnupperangeln ein. Der ASV Rursee empfängt Gäste jeden Alters in Rurberg am Badesee (Eiserbachsee) an der Anglerhütte (auf der Seeseite, die der Seebühne gegenüber liegt). Von 10 bis 17 Uhr kann man sich über die Angeltechnik informieren und die heimischen Fischarten kennenlernen. Oder man probiert mit selbst zubereitetem Köderfutter sein Glück.