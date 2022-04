Steckenborn : Feuerwehr rettet kleine Katzen aus brennendem Haus

Nachdem die Katzen von der Feuerwehr gerettet wurden, kümmerte sich zunächst die Polizei um die Tiere. Foto: psm

Steckenborn Die Feuerwehr wurde am Dienstagabend nach Steckenborn gerufen, weil eine Küche in Flammen stand. Die Bewohner des Hauses konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Ihre Katzen wurden von den Einsatzkräften gerettet.